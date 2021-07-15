Когда Зеленский встретится с Байденом? Что говорят в Офисе президента

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом может состояться в конце июля или начале августа. Об этом сайту "Сегодня" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в четверг, 15 июля.

"Президент прибудет в США в конце июля – начале августа. Это изначально предполагалось. Так и будет! Плюс – минус несколько дней", – сказал нам советник Андрея Ермака.

Ранее в Вашингтоне заявили, что точная дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США все еще неизвестна.

"Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет происходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", – говорилось в сообщении Белого дома.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили предстоящий визит Зеленского в США.

Кроме того, бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер озвучил главную цель Зеленского перед визитом к Байдену.