Коли Зеленський зустрінеться з Байденом? Що кажуть в Офісі президента

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом може відбутися наприкінці липня або на початку серпня. Про це сайту "Сьогодні" повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у четвер, 15 липня.

"Президент прибуде до США наприкінці липня – на початку серпня. Це спочатку передбачалося. Так і буде! Плюс-мінус кілька днів", – сказав нам радник Андрія Єрмака.

Раніше у Вашингтоні заявили, що точна дата візиту президента України Володимира Зеленського до США все ще невідома.

"Ми ніколи не уточнювали, в якому місяці це відбуватиметься, і все ще очікуємо візиту президента Зеленського до Білого дому цього літа, але поки не можемо оголосити дату", – говорилося в повідомленні білого дому .

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак і заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд обговорили майбутній візит Зеленського до США.

Крім того, колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер озвучив головну мету Зеленського перед візитом до Байдена.