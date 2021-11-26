Количество умерших от СОVID-19 нужно умножать на два – Комаровский

В Украине статистика смертности от коронавируса растет / Фото: Коллаж: Сегодня

Могут ли украинцы доверять статистике COVID-19, в частности, о количестве новых случаев? Только данным Академии медицинских наук.

Об этом заявил доктор Евгений Комаровский в прямом эфире передачи "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале Украина24.

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"Цифру умерших (ред. – от коронавируса) в течении суток надо однозначно умножать надвое, это как минимум. Потому что значительное число людей умирают дома. Если до того, как умереть этот человек не сдал ПЦР, то кто же ему поставит диагноз коронавирус. Это раз. Значительное количество людей умирает от последствий коронавирусной инфекции. Тот же тромбоз – на этапе выздоровления. Опять таки, есть такое определение, как лонг-ковид, отдаленные симптомы, с тромбозами, миокардитами, инфарктами, инсультами и т.д. – это тоже огромная проблема", – говорит Евгений Комаровский.

По его словам, огромное количество людей умирает косвенно.

"Почему? Потому что у него онкология, а он вовремя не смог получить помощь. потому что все компьютерные томографы заняты ковидом", – добавил доктор.

Отметим, что с 11 декабря 2020 года по 16 ноября 2021 года смертность от COVID-19 выросла на 553 случая.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 394, а медработников – 303.

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