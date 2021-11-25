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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 16 тыс. новых COVID-случаев

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
25 ноября, 08:17
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За все время пандемии в нашей стране заболело 3 384 404 человека
В Украине продолжается карантин. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине продолжается карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 24 ноября, в Украине зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 451, а медработников – 304.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 404 человека;
  • летальных исходов – 628;
  • выздоровело – 26 811 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 384 404 человека;
  • выздоровело – 2 852 452 человека;
  • летальных исходов – 83 541.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1688 случаев;
Винницкая область – 810 случаев;
Волынская область – 492 случая;
Днепропетровская область – 893 случая;
Донецкая область – 924 случая;
Житомирская область – 707 случаев;
Закарпатская область – 671 случай;
Запорожская область – 1066 случаев;
Ивано-Франковская область – 638 случаев;
Киевская область – 719 случаев;
Кировоградская область – 191 случай;
Луганская область – 258 случаев;
Львовская область – 1048 случаев;
Николаевская область – 442 случая;
Одесская область – 644 случая;
Полтавская область – 967 случаев;
Ровенская область – 659 случаев;
Сумская область – 534 случая;
Тернопольская область – 339 случаев;
Харьковская область – 728 случаев;
Херсонская область – 284 случая;
Хмельницкая область – 778 случаев;
Черкасская область – 523 случая;
Черновицкая область – 235 случаев;
Черниговская область – 705 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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