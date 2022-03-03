Коллаборантов в Украине ждет уголовная ответственность: принят закон

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3 марта 2022 года Верховная Рада Украины провела пленарное заседание, во время которого приняла законы, касающиеся коллаборационной деятельности

Про это сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.

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Что в законах

Как отмечается, было принято два закона:

закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) (регистр. № 5143);

закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) (регистр. №5144).

Законом №5144 предлагалось дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 111-1 "Коллаборационная деятельность", которой предусмотрена уголовная ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией и/или его вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

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В частности, речь шла об изменениях в статью 55 УК Украины, что будет предусматривать ограничение доступа к занятию должностей, к должностям, связанным с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 15 лет.

А вот в законе №5143 предлагалось разрешить ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм. Также предусматривалась возможность ликвидации юрлиц, если их уполномоченные лица были осуждены за совершение уголовного правонарушения против основ нацбезопасности Украины, предусмотренного статьей 111-1 УК Украины (коллаборационизм. – Ред.).

Кроме этого, предлагалось запретить лицам, осужденным за коллаборационизм, быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, уполномоченными представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах и т.д.

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Напомним, Верховная Рада приняла проект закона об утверждении указа президента Украины о введении по всей стране общей мобилизации в связи с полномасштабным вторжением России.

Мобилизация объявлена в Киеве и во всех областях Украины, за исключением оккупированного Крыма.

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