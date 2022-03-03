"В Украине горят не факелы, а российские танки": Кулеба поставил Лаврова на место

Москва, осуществившая вероломное нападение на Украину в ночь на 24 февраля, продолжает попытки ввести мир в заблуждение. Киеву в очередной раз приходится опровергать эти бредни. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в распространении дезинформации о том, что якобы в Украине проходят "факельные шествия нацистов", которых охраняют на государственном уровне.
Такой комментарий министр дал "Украинской правде".
Ответ
"Лавров, поймите: сейчас единственная идеология в Украине – это народная война против российских захватчиков. Вы бросили в мясорубку российских солдат, которых вам, очевидно, совсем не жалко. В Украине горят не факелы, а российские танки", – обратился Кулеба к российскому министру.
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Кулеба подчеркнул, что, в отличие от руководства России, Зеленский и армия вместе с украинским народом – как в военное время, так и в мирное. "Владимир Зеленский не прячется в бункерах и не держится на расстоянии футбольного поля от своих людей", – резюмировал глава МИД.
Обстановка на дипломатическом фронте
- 2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести свои войска из чужого государства. За проголосовало 141 государство, что оказалось рекордным показателем в истории организации.
- ООН призвала во вторник выделить $1,7 млрд на гуманитарную помощь Украине и соседним странам.
- 1 марта во время рассмотрения на 49-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве, вторжения российской армии в Украину международные дипломаты не стали в очередной раз слушать вранье, которое собирался рассказать им министр иностранных дел России, подсанкционный и невъездной в ЕС Сергей Лавров.
- 3 марта Международный суд ООН проведет первые слушания по иску Украины против Российской Федерации 7 и 8 марта.