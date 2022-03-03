"В Україні горять не смолоскипи, а російські танки": Кулеба поставив Лаврова на місце

Москва продовжує боятися "факельної ходи" в Україні, хоча їй час уже боятися своїх внутрішніх проблем

За офіційною інформацією, ЗСУ знищили вже 217 російських танків / Колаж "Сьогодні"

Москва, що віроломно напала на Україну вночі проти 24 лютого продовжує спроби ввести світ в оману. Києву вкотре доводиться спростовувати цю маячню. Зокрема, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив главу МЗС РФ Сергія Лаврова у поширенні дезінформації про те, що нібито в Україні проходять "факельні марші нацистів", яких охороняють на державному рівні.

Такий коментар міністр дав "Українській правді".

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Відповідь

"Лавров, зрозумійте: зараз єдина ідеологія в Україні – це народна війна проти російських загарбників. Ви кинули в м'ясорубку російських солдатів, яких вам, вочевидь, зовсім не шкода. В Україні горять не смолоскипи, а російські танки", – звернувся Кулеба до російського міністра.

Кулеба наголосив, що, на відміну від керівництва Росії, Зеленський та армія є з українським народом – як у воєнний час, так і в мирний. "Володимир Зеленський не ховається у бункерах і не тримається на відстані футбольного поля від своїх людей", – резюмував глава МЗС.

Обстановка на дипломатичному фронті