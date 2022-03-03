"В Україні горять не смолоскипи, а російські танки": Кулеба поставив Лаврова на місце

Москва, що віроломно напала на Україну вночі проти 24 лютого продовжує спроби ввести світ в оману. Києву вкотре доводиться спростовувати цю маячню. Зокрема, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив главу МЗС РФ Сергія Лаврова у поширенні дезінформації про те, що нібито в Україні проходять "факельні марші нацистів", яких охороняють на державному рівні.
Такий коментар міністр дав "Українській правді".
Відповідь
"Лавров, зрозумійте: зараз єдина ідеологія в Україні – це народна війна проти російських загарбників. Ви кинули в м'ясорубку російських солдатів, яких вам, вочевидь, зовсім не шкода. В Україні горять не смолоскипи, а російські танки", – звернувся Кулеба до російського міністра.
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Кулеба наголосив, що, на відміну від керівництва Росії, Зеленський та армія є з українським народом – як у воєнний час, так і в мирний. "Володимир Зеленський не ховається у бункерах і не тримається на відстані футбольного поля від своїх людей", – резюмував глава МЗС.
Обстановка на дипломатичному фронті
- 2 березня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії припинити застосування сили в Україні та вивести свої війська із чужої держави. За проголосувала 141 держава, що виявилося рекордним показником в історії організації.
- ООН закликала у вівторок виділити $1,7 млрд на гуманітарну допомогу Україні та сусідніх країн.
- 1 березня під час розгляду на 49-й сесії Ради ООН з прав людини, яка проходить у Женеві, вторгнення російської армії в Україну міжнародні дипломати не стали вкотре слухати брехню, яку збирався розповісти їм міністр закордонних справ Росії, підсанкційний та нев'їзний до ЄС Сергій Лавров.
- 3 березня Міжнародний суд ООН проведе перші слухання за позовом України проти Російської Федерації 7 та 8 березня.