Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19? Главные противопоказания

В Минздраве назвали возможные противопоказания к вакцинации от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

Прививка является единственной надежной защитой от тяжелого течения коронавируса. При этом остаются некоторые противопоказания для вакцинации.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга.

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Он уточнил, что существуют постоянные и временные противопоказания.

Список противопоказаний к вакцинации COVID

Единственным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является:

аллергическая реакция на первую дозу вакцины или на один из компонентов этого препарата.

Временные противопоказания включают:

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температуру тела выше 38 градусов;

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой – в таком случае вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания курса терапии;

противопоказанием существуют 14 дней со времени введения вакцин против других инфекционных болезней, кроме инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить в любое время, даже одновременно с антиковидной вакциной в разные руки.

Вакцинироваться переболевшим

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинироваться от COVID-19, даже если вы уже переболели.

"Иммунитет после перенесенной болезни зависит от индивидуальных особенностей каждого человека и неизвестно, сколько естественный иммунитет будет защищать вас", – объяснил Ляшко.

Одно из исследований Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (C.D.C) показывает, что невакцинированные люди, перенесшие COVID-19, имеют вдвое более высокий риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные.

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Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Даже в случае инфицирования вакцинированные переносят болезнь гораздо легче.

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