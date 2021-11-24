Кому не можна вакцинуватися від COVID-19? Головні протипоказання

У МОЗ назвали можливі протипоказання до вакцинації від коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Щеплення є єдиним надійним захистом від тяжкого перебігу коронавірусу. При цьому залишаються певні протипоказання для вакцинації.

Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу.

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Він уточнив, що є постійні та тимчасові протипоказання.

Список протипоказань до COVID-вакцинації

Єдиним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є:

алергічна реакція на першу дозу цієї вакцини чи на один із компонентів цього препарату.

Тимчасові протипоказання включають:

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температуру тіла вище 38 градусів;

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою – у такому випадку вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення курсу терапії;

протипоказом є 14 днів із часу введення вакцин проти інших інфекційних хвороб, крім інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити в будь-який час, навіть одночасно з антиковідною вакциною в різні руки.

Чи вакцинуватися перехворілим

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від COVID-19, навіть якщо ви вже перехворіли.

"Імунітет після перенесеної хвороби залежить від індивідуальних особливостей кожної людини, і невідомо, скільки природній імунітет захищатиме вас", – пояснив Ляшко.

Одне із досліджень Центрів із контролю та профілактики захворювань в США (C.D.C) показує, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19 мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані.

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Вакцини забезпечують надійніший захист. Навіть у випадку інфікування, вакциновані переносять хворобу набагато легше.

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