Как комбинировать COVID-вакцины и нужна ли прививка переболевшим: в Минздраве ответили

Согласно последним исследованиям, переболевшие COVID-19 имеют вдвое более высокий риск заболеть снова, чем вакцинированные

В Минздраве уточнили, какую из доступных в Украине вакцин нельзя комбинировать с другими. / Фото: Коллаж: Сегодня

Темпы вакцинации в Украине продолжают расти, за ноябрь сделали больше прививок, чем в каждом из месяцев до этого – почти 5 млн доз антиковидной вакцины.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

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По его словам, Украина продолжает выдерживать темпы вакцинации около 250 тысяч прививок в среднем за сутки. Уже 10 млн. украинцев сделали полный курс прививки.

Нужно ли вакцинироваться, если переболел

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинироваться от COVID-19, даже если вы уже переболели.

"Иммунитет после перенесенной болезни зависит от индивидуальных особенностей каждого человека и неизвестно, сколько естественный иммунитет будет защищать вас" , – объяснил Ляшко.

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Одно из исследований Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (C.D.C) показывает, что невакцинированные люди, перенесшие COVID-19, имеют вдвое более высокий риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные.

Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Даже в случае инфицирования вакцинированные переносят болезнь гораздо легче.

Как можно комбинировать вакцины

В Украине можно выбирать и комбинировать определенные иммунобиологические препараты. В соответствии с рекомендациями Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике мы разрешили совмещать:

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мРНК-вакцины – то есть первая прививка Moderna , второе – Pfizer или наоборот;

, второе – или наоборот; если первая доза AstraZeneca , то для второй можно использовать уже мРНК-вакцину, то есть Moderna или Pfizer;

, то для второй можно использовать уже мРНК-вакцину, то есть Moderna или Pfizer; смешивание других типов вакцин в данный момент не предусмотрено – то есть после Coronavac уколоть Moderna или Pfizer пока не рекомендуется.

При этом люди, получившие две дозы вакцин по смешанной схеме, считаются полностью иммунизированными и могут получить сертификат о вакцинации.

В Украине доступны для вакцинации четыре вакцины: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech, Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Moderna.

Поставки Pfizer продолжатся

Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от COVID-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок вакцин.

В течение этого времени Украина будет получать по 25 млн. доз вакцин ежегодно. Вакцина будет использоваться для проведения дополнительных прививок, если на это появятся соответствующие рекомендации.

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