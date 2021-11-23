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Обязательную вакцинацию могут отменить? Омбудсмен предложила альтернативу

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
23 ноября, 11:10
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За две недели Денисова получила более 1200 жалоб от работников сфер, которые подпадают под обязательную вакцинацию
Омбудсмен Людмила Денисова (на фото справа) призвала отказаться от обязательной вакцинации.
Омбудсмен Людмила Денисова (на фото справа) призвала отказаться от обязательной вакцинации.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала отказаться от отстранения от работы невакцинированных сотрудников. Вместо этого она предлагает альтернативу – разрешить работать дистанционно.

Об этом омбудсмен заявила в своем Facebook.

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Омбудсмен заявила, что получила жалобы от 1,2 тысячи человек после введения правила об обязательной вакцинации работников определенных профессий.

Альтернатива

Денисова обратилась к премьер-министру Украины с предложением рассмотреть вопрос о возможности дистанционной работы для работников и государственных служащих, для которых вакцинация от COVID-19 определена обязательной.

Денисова также направила запросы в Министерство экономики и Государственную службу по вопросам труда с просьбой предоставить правовую оценку процедуры отстранения от работы работников и госслужащих.

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Обязательная вакцинация в Украине

Ее ввели с 8 ноября. За отказ от вакцинации представителям определенных профессий грозит отстранения.

Отстраненным от работы не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. При этом увольнять их не будут.

Вернуться на работу можно будет только после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Либо же ему необходима справка о противопоказаниях к вакцинации.

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Без прививки с 8 ноября не пускают на работу сотрудников таких учреждений:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.

Зарплата – только вакцинированным

В Одессе в начале ноября на одном из предприятий заявили, что не всем сотрудникам будут выплачивать заработную плату. Деньги получат только те, у кого есть сертификат о вакцинации против COVID-19.

Работникам одного из предприятий отправили сообщения с предупреждением, что заработная плата будет выплачиваться только при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19. Кроме того, уточнили, что по этой же причине аванс на карты в первые числа ноября перечислять не будут.

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