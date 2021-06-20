Коронавирус, итоги недели. Вакцинация нардепов Pfizer и Украина в зеленой зоне

В стране обнаружили 5965 новых случаев коронавируса, все регионы Украины находятся в зеленой зоне карантина

Вся Украина перешла в зеленую зону карантина. В стране существенно улучшилась эпидемической ситуация и полным ходом идет вакцинация населения.

Уровень заболеваемости снизился

За прошедшую неделю, с 14 по 20 июня, в Украине зафиксировали 5965 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: на прошлой неделе обнаружили 8476 больных ковидом.

В стране за последнюю неделю выздоровели 24 126 человек, а умерли 337. В целом за время пандемии в Украине ковидом заболели 2 229 523 человек.

Украина в зеленой зоне

Больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Вся страна теперь находится в зеленой эпидемиологической зоне. Украина перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство. Журналисты "Сегодня" разбирались, что это значит и какие правила теперь действуют в Украине.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил, что после того, как все области Украины оказались в зеленой зоне, страна соответствует критериям Европейского Союза.

"Все области Украины находятся в зеленой зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в зеленую зону. Есть показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения", – отметил он.

А эксперты сообщают, что вследствие пандемии и изоляции значительно возросло количество случаев домашнего насилия, жертвами которых преимущественно становятся люди с низкой самооценкой. Кроме того, у многих в условиях карантина появилось ощущение потери контроля над личной жизнью.

В Украине все еще карантин / Фото: Сегодня

Вакцинация населения

С начала кампании Министерство здравоохранения Украины уже потратило на вакцинацию населения почти восемь миллиардов гривен.

С начала прививочной кампании привито 1 722 327 человек, из них получили 1 дозу – 1 722 325 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 359 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 082 102 прививки. А за последнюю неделю сделали 385 822 прививок, из них 262 949 получили первую дозу, а 122 873 – полностью иммунизированы.

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Центры вакцинации и прививки нардепам

В Минздраве приняли решение, что киевляне старше 65 лет могут записаться на прививку от COVID-19 в поликлиники и не идти в МВЦ. Пока такая опция доступна людям пожилого возраста, так как они входят в группы риска. Постепенно возрастной порог обещают снижать, и предварительная запись на вакцинацию в поликлинику или амбулаторию станет доступною для большего количества украинский.

Также, в Киеве вскоре может увеличиться пунктов вакцинации населения. Прививки будут делать не только в больницах и МВЦ, но и в торгово-развлекательных центрах. Новый центр уже открыли в городе Бровары (Киевская область), он начал работать 17 июня.

А в Одессе пункты массовой вакцинации от коронавируса подключили к сервису Helsi.me. Теперь все желающие могут записаться на прививку в удобное время в режиме онлайн.

Вакцинация в Украине добралась и до Верховной Рады – прививку препаратом Pfizer получили уже несколько десятков народных избранников. Также фракциям разослали "приглашение" на вакцинацию.

Фото: "Сегодня"

Вакцина для Украины

На этой неделе стало известно, что Украина получит от Эстонии 200 тысяч доз вакцины от коронавируса.

"В двустороннем порядке мы передадим нашему другу Украине 100 тысяч доз вакцины. Кроме того, Эстония нашла возможность пожертвовать еще 100 000 доз оставшихся вакцин", – заявили в МИД Эстонии.

Медики в "ангаре" для прививок – спокойные и доброжелательные, несмотря на то, что работа у них нервная. Фото: УНИАН