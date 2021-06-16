Спроси у доктора: как сохранить ментальное здоровье и вернуть вкус к жизни при пандемии

Психотерапевт дал рекомендации в ходе прямой трансляции проекта Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора" о терапии и борьбе с последствиями коронавируса

Вследствие пандемии и изоляции значительно возросло количество случаев домашнего насилия, жертвами которых преимущественно становятся люди с низкой самооценкой. Кроме того, у многих в условиях карантина появилось ощущение потери контроля над личной жизнью.

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Как вернуть контроль над жизнью, если работаете дома, к чему приводит низкая самооценка и как получить удовольствие, когда коронавирус приглушил вкусы и запахи, корреспондент Юлия Миншакирова выяснила у психотерапевта Спартака субботу.

Данные Института когнитивного моделирования за время пандемии поражают – количество обращений увеличилось на 40%.

Психотерапевт, научный руководитель Института когнитивного моделирования Спартак Суббота объясняет: жертвы не только женщины и дети, а обычно все те, кто имеет низкую самооценку.

"Наша задача в первую очередь – это работа с самооценкой. Почему? Потому что самооценка является индикатором того, что человек позволяет по отношению к себе", – говорит он.

Как сохранить контроль при дистанционной работе

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Среди пациентов Спартака Субботы много и тех, кто потерял контроль над своей жизнью из-за дистанционной работы.

Чтобы избежать этого, психотерапевт рекомендует придерживаться территориальной гигиены. Правило простое: не едим там где спим, не спим там, где работаем.

"Дома мы стараемся не работать, на работе стараемся не отдыхать, как дома. Потому что мозг должен разделять место, где мы отдыхаем: кровать, кухня и так далее. И место, где мы работаем. Это называется терапия контроля стимулов. В этом базовая необходимость человека, разделять собственные потребности по местам, где он пребывает", – говорит Суббота.

Как вернуть вкус к жизни

Свои рекомендации психотерапевт дал в ходе прямой трансляции проекта Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора" – по средам разные специалисты рассказывают о терапии и борьбе с последствиями коронавируса. В этот раз зрители узнали и как вернуть вкус к жизни, когда именно из-за вируса он был утрачен.

"Это удар почему – потому что вкусная еда и хорошие запахи – это сильный ресурс для человека. В данном случае мы смещаемся со вкусовых характеристик на тактильные, например. То есть ходим на массаж, какие-то физические нагрузки, пение. Учить какие-то стихи. Потому что мы должны заменить утрату одной сенсорной модальности на другую", – советует Суббота.

Как сохранить психическое здоровье

Чтобы сохранить психическое здоровье, эксперт предлагает посмотреть на пандемию под другим углом. Приобрести новые навыки и умения. Тренд рынка труда в будущем – обучение в течение жизни.

"Люди часто испытывают чувство вины, когда резко меняют свою жизнь: уходят с работы, меняют место жительство. Но сейчас это позволено. Огромное количество бесплатных курсов. Человек может переквалифицироваться бесплатно. Просто было бы у него желание", – говорит психотерапевт.

Спартак Суббота также советует не забывать об отдыхе и активном образе жизни.

"Потому что чем меньше у вас активности, тем меньше у вас серотонина и дофамина, чем меньше гормонов, тем хуже сон и качество жизни в целом", – уверяет он.

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Напомним, ранее в рамках проекта "Спроси у доктора" сайт "Сегодня" рассказывал, что делать, если вы заболели во время вакцинации.

А профессор и кардиолог Екатерина Амосова посоветовала, как уберечь сердце во время коронавируса.

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