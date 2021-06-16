Запитай у лікаря: як зберегти ментальне здоров'я і повернути смак до життя на карантині

Психотерапевт дав рекомендації під час прямої трансляції проєкту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря" про терапію і боротьбу з наслідками коронавірусу

Внаслідок пандемії та ізоляції значно зросла кількість випадків домашнього насильства, жертвами яких переважно стають люди з низькою самооцінкою. Крім того, у багатьох в умовах карантину з’явилося відчуття втрати контролю над особистим життям.

Як повернути контроль над особистим життям, якщо працюєте вдома, до чого призводить низька самооцінка та як отримати задоволення, коли коронавірус приглушив смаки і запахи, кореспондент Юлія Міншакірова з’ясувала у психотерапевта Спартака Субботи.

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Дані Інституту когнітивного моделювання за час пандемії приголомшують – кількість звернень збільшилася на 40%.

Психотерапевт, науковий керівник Інституту когнітивного моделювання Спартак Суббота пояснює: жертви не тільки жінки та діти, а зазвичай всі ті, хто має низьку самооцінку.

"Наше завдання передусім – це робота з самооцінкою. Чому? Тому що самооцінка є індикатором того, що людина дозволяє стосовно себе", – каже він.

Як зберегти контроль за дистанційної роботи

Серед пацієнтів Спартака Субботи багато й тих, хто втратив контроль над своїм життям через дистанційну роботу.

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Щоб уникнути цього, психотерапевт рекомендує дотримуватися територіальної гігієни. Правило просте: не їмо там де спимо, не спимо там, де працюємо.

"Вдома ми намагаємося не працювати, на роботі намагаємося не відпочивати, як вдома. Тому що мозок повинен розділяти місце, де ми відпочиваємо: ліжко, кухня і так далі. І місце, де ми працюємо. Це називається терапія контролю стимулів. В цьому базова потреба людини – розділяти власні потреби по місцях, де вона перебуває", – каже Суббота.

Як повернути смак до життя

Свої рекомендації психотерапевт надав під час прямої трансляції проєкту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря" – щосереди різні спеціалісти розповідають про терапію та боротьбу із наслідками коронавірусу. Цього разу глядачі дізналися і як повернути смак до життя, коли саме через вірус його було втрачено.

"Це удар чому – тому що смачна їжа і хороші запахи – це сильний ресурс для людини. У цьому випадку, ми зміщуємося зі смакових характеристик на тактильні, наприклад. Тобто ходимо на масаж, якісь фізичні навантаження, спів. Вчити якісь вірші. Тому що ми повинні замінити втрату однієї сенсорної модальності на іншу", – радить Суббота.

Як уберегти психічне здоров’я

Аби ж зберегти психічне здоров’я, експерт пропонує подивитися на пандемію під іншим кутом. Набути нових навичок та вмінь. Тренд ринку праці у майбутньому – навчання протягом життя.

"Люди часто відчувають почуття провини, коли різко змінюють своє життя: йдуть з роботи, змінюють місце проживання. Але зараз це дозволено. Величезна кількість безкоштовних курсів. Людина може перекваліфікуватися безкоштовно. Просто було б у неї бажання", – каже психотерапевт.

Спартак Суббота також радить не забувати про відпочинок та активний спосіб життя життя.

"Тому що, чим менше у вас активності, тим менше у вас серотоніну і дофаміну, чим менше гормонів, тим гірший сон і якість життя в цілому", – розповів він.

Нагадаємо, раніше в рамках проекту "Запитай у лікаря" сайт "Сьогодні" розповідав, що робити, якщо ви захворіли під час вакцинації.

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А професор і кардіолог Катерина Амосова порадила, як уберегти серце під час коронавірусу.

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