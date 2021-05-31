Як уберегти серце, якщо захворів на COVID-19: дочка Амосова дала відповідь

Катерина Амосова / Фото: скриншот

Як уберегти серце під час захворювання на COVID-19 і після нього? Який поріг ризику інфаркту та інсульту як ускладнень від хвороби? Дані науковців у світі різняться. Ми поспілкувалися з професоркою Катериною Амосовою – дочкою академіка Миколи Амосова, яка продовжує справу батька. Які настанови передає вона пацієнтам?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Вікторія Чистюхіна.

"Не можна допускати в медицину людей без душі" – це лише одна з багатьох цитат видатного лікаря Миколи Амосова, Людини з великої літери. Вчений лікував не лише серця, а й зазирав у душу кожного, з ким спілкувався. Дочка академіка Катерина Амосова подовжує справу батька.

Відео: Сьогодні

Як не занурюватися у власні захворювання – порада від Миколи Михайловича нині, як ніколи, актуальна. Катерина Амосова впевнена: спадок батька сьогодні допомагає у роботі з пацієнтами, хворими на COVID-19. Якби дожив до нинішніх часів – не панікував би, упевнена дочка.

Переважна більшість функціональних розладів із панічними атаками минуть самі. Тому життєву мудрість від батька Катерина Миколаївна застосовує і у власному житті.

"[Батько] був би проти масового психозу. [Має бути] виважене, спокійне ставлення і до ковіду. Він пропонував вкладати власні сили в здоровий спосіб життя. Не товстіти. Займатися фізичною активністю", – каже доктор медичних наук, професор Катерина Амосова.

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Після того, як перехворіли на коронавірус, треба бути уважними до себе. Науковиця поспілкувалася напряму з українцями завдяки проєкту "Запитай у лікаря", ініційованому Фондом Ріната Ахметова. Авторитетної думки потребують особливо ті, у кого є серцеві захворювання.

"Люди хвилюються щодо ушкодження серцевого м’яза під час хвороби. Але це не свідчить про інфаркт міокарду. І про гострий міокардит. А свідчить про те, що при виразній запальній реакції певна кількість клітин різних органів гине, і це має назву "гостре пошкодження міокарда". Але не йдеться про інфаркт. Це відбувається менш ніж в одного відсотка пацієнтів, які перенесли ковід. А насправді ця цифра навіть 0,5 відсотка. Тобто воно є дуже рідкісним", – пояснює Катерина Амосова.

Здорове харчування, вживання не менш як півтора літра води на день – звичні, але такі важливі поради задля здорового способу життя. Долучайтеся до проєкту "Запитай у лікаря" щотижня. Ролики з відповідями експертів уже продивилися понад дев’ять мільйонів разів.

"Моя участь у проєкті "Запитай у лікаря" за ініціативою Фонда Ріната Ахметова мені здається корисною. Це інформування людей. Я одразу відгукнулася на запрошення взяти в цьому участь, і мені було цікаво", – каже Катерина Амосова.

Нагадаємо, раніше у межах проєкту "Запитай у лікаря" ми розповідали, чи варто боятися побічних ефектів вакцини.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні