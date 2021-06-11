Спроси у доктора: что делать, если заболел во время вакцинации

Эксперт по клеточной терапии Екатерина Комиссаренко рассказала, стоит ли бояться симптомов коронавируса после введения вакцины и почему

Вы уже ориентируетесь, когда прививаться во второй раз? Вариантов может быть несколько. У каждой вакцины – свой промежуток между первым и вторым этапом. А что делать, если именно в этот период вы заболеете?

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Именно об этом корреспондент "Сегодня" Виктория Чистюхина узнала у врача-терапевта.

Разные вакцины – разные перерывы

Информация меняется каждый день. Стремительное развитие технологий сосуществует с быстрой мутацией нового для человечества вируса. Поэтому и вакцины, которые разрабатываются по инновационным методам, ​​не являются окончательными.

"Все три вакцины подразумевают ревакцинацию. Если мы говорим о Pfizer – это рекомендация 21 день между первой и второй, если о Moderna – это 28 дней. Если об AstraZeneca – сейчас это рекомендация 90 дней", – говорит врач-терапевт, эксперт по клеточной терапии Екатерина Комиссаренко.

Особенность Pfizer

В период между двумя этапами прививки пациент может заболеть COVID-19 – тогда следует ждать полгода. Но все же, чем отличаются три вакцины? Именно способом их изготовления, но только у Pfizer – уникальная технология.

"Она имеет микро-РНК – это кусочек генетического материала, и когда эта вакцина попадает в клетку, она дает определенный код. Она дает техническое задание вторым клеткам вырабатывать антитела, как будто бы они заразились коронавирусной болезнью", – объясняет Комиссаренко.

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Екатерина Комиссаренко считает, что не следует бояться каких-либо симптомов после прививки. Дайте время организму выработать иммунитет.

"Повышение температуры – это защитный механизм. Но она имеет свои определенные рамки. То есть, если 38-38,3, тогда это все благоприятно, мы ее не сбиваем. Все, что выше – тогда мы сбиваем и даже после вакцинации", – уточнила медик.

И обязательно после вакцинации нужно быть на связи с семейным врачом.

Фонд Рината Ахметова помогает в борьбе с COVID-19

Такие важные для украинцев советы Екатерина Комиссаренко предоставила во время прямого эфира в соцсетях Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора". Медик стала 29-м спикером в рамках проекта, который помогает гражданам подробнее разъяснить ход коронавирусной болезни и ее последствия.

"Прямые эфиры с инфекционистами, пульмонологами, кардиологами, терапевтами, анестезиологами на диджитал-площадках Фонда уже посмотрели более девяти миллионов раз", – утверждает представитель Фонда Рината Ахметова Владимир Капустин.

После каждого эфира остается много зрителей, которые не успели получить ответы на свои вопросы. Именно поэтому проект "Спроси у доктора" продолжает работу и приглашает всех, у кого есть желание пообщаться с медиками этого направления, принять участие в предстоящих трансляциях – они проходят каждую среду на страницах Фонда Рината Ахметова.

"Я считаю, это прекрасная инициатива, потому что Мы должны со своей стороны как медработники, как врачи популяризировать доказательную медицину чтоб наши пациенты были открыты к информации медицинского характера, чтобы их это не пугало", – поделилась Евгения Комиссаренко.

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Напомним, ранее в рамках проекта "Спроси у доктора" сайт "Сегодня" рассказывал, стоит ли бояться осложнений COVID-19 и почему возникают новые волны заболеваемости.

А профессор и кардиолог Екатерина Амосова рассказала, как уберечь сердце во время коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса