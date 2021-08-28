Коронавирус начал наступление. Сколько человек в Украине заболели за сутки

Минздрав обновил данные о заболеваемости коронавирусом / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине обнаружили 2082 новых случая коронавируса за последние сутки, 27 августа. Это на 50 случаев больше, чем зарегистрированные накануне 2032.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины. Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 708 человек;

летальных случаев – 54;

выздоровели – 1025 человек.

Заболеваемость COVID-19 растет / Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2,88 млн человек;

выздоровели – 2,2 млн;

летальных случаев – 53 686;

проведено ПЦР-тестов – 11,9 млн.

Сколько продлится пандемия

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин подсчитал, что пандемия коронавируса может длиться еще два-пять лет. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

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По словам Кузина, остановить пандемию может только два фактора:

появление универсальной вакцины;

появление универсального метода лечения коронавирусной болезни.

Подробнее о новых мутациях коронавируса узнавайте из сюжета "Сегодня":

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Кроме того, ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19. Вакцины от коронавируса не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз.