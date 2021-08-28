Коронавірус почав наступ. Скільки людей в Україні захворіли за добу

МОЗ оновив дані про захворюваність коронавірусів / Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні виявили 2 082 нових випадки коронавірусу за останню добу, 27 серпня. Це на 50 випадків більше, ніж зареєстровані напередодні 2032.
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 708 людей;
- летальних випадків – 54;
- одужали – 1025 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2,88 млн людей;
- одужали – 2,2 млн;
- летальних випадків – 53 686;
- проведено ПЛР-тестів – 11,9 млн.
Скільки триватиме пандемія
Головний санітарний лікар України Ігор Кузин підрахував, що пандемія коронавірусу може тривати ще два-п'ять років. Вірус швидко мутує і кожен місяць світ може стикатися з новими штамами.
За словами Кузіна, зупинити пандемію може тільки два фактори:
- поява універсальної вакцини;
- поява універсального методу лікування коронавірусної хвороби.
Детальніше про нові мутації коронавірусу дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.
Крім того, ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьої дозою від COVID-19. Вакцини від коронавірусу не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося всього 20% доз.