Коронавирус отступает? В Украине падает количество новых случаев COVID-19 (статистика)

Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 182 521 пациента с ковидом. Вчера от болезни умерли 89 человек

За последние сутки обнаружили 2 533 новых COVID-случаев. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

В Украине за последние сутки, 22 мая, обнаружили 2533 новых случая коронавируса. Это на 2073 человека меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 182 521 пациента с ковидом. Вчера от болезни умерли 89 человек (всего – 49 368).

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Вылечиться удалось 8937 пациентам за сутки (всего – 1 950 562).

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Где больше всего новых случаев:

Днепропетровская область – 453;

Харьковская область – 188;

Донецкая область – 182;

Киевская область – 178;

Николаевская область – 160.

Напомним, недавно Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов.

Также отметим, что в Украине за все время кампании вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок.