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В Украине сделали более миллиона прививок от COVID-19. Где больше всего вакцинированных?

20 мая, 11:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вакцинация против COVID-19 в Украине проходит согласно этапам, которые прописаны в Дорожной карте вакцинации

В Украине за все время кампании вакцинации от коронавируса сделали более миллиона прививок. Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

В Украине за все время кампании вакцинации от коронавируса сделали более миллиона прививок. Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

В Украине за все время кампании вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок, всего вакцинированы 964 747 человек, из них завершили вакцинацию 48 тысяч.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

Больше всего вакцинированных в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. 525 723 женщин было вакцинировано, в то время как мужчин – 487 092.

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Вакцинация против COVID-19 в Украине проходит согласно этапам, прописанными в Дорожной карте вакцинации. Помимо людей в возрасте от 65 лет, сейчас вакцинируют таких граждан:

  • медиков и работников учреждений здравоохранения;
  • жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;
  • военных;
  • социальных работников;
  • священнослужителей;
  • олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину в Токио в 2021 году,
  • педагогов, привлеченных к проведению ВНО;
  • сотрудников патрульной полиции, ГСЧС и пограничников.

Как сообщалось ранее, в Украине уже 24-25 мая может начаться вакцинация работников образования.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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