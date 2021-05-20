В Украине сделали более миллиона прививок от COVID-19. Где больше всего вакцинированных?

В Украине за все время кампании вакцинации от коронавируса сделали более миллиона прививок. Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
В Украине за все время кампании вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок, всего вакцинированы 964 747 человек, из них завершили вакцинацию 48 тысяч.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.
Больше всего вакцинированных в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. 525 723 женщин было вакцинировано, в то время как мужчин – 487 092.
Вакцинация против COVID-19 в Украине проходит согласно этапам, прописанными в Дорожной карте вакцинации. Помимо людей в возрасте от 65 лет, сейчас вакцинируют таких граждан:
- медиков и работников учреждений здравоохранения;
- жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;
- военных;
- социальных работников;
- священнослужителей;
- олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину в Токио в 2021 году,
- педагогов, привлеченных к проведению ВНО;
- сотрудников патрульной полиции, ГСЧС и пограничников.
Как сообщалось ранее, в Украине уже 24-25 мая может начаться вакцинация работников образования.
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