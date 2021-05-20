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В Україні зробили понад мільйон щеплень від COVID-19. Де найбільше вакцинованих?

20 травня, 11:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вакцинація проти COVID-19 в Україні проходить відповідно до етапів, які прописані в Дорожній карті вакцинації

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

В Україні за весь час кампанії вакцинації проти коронавірусу зробили понад мільйон щеплень, загалом вакциновані 964 747 осіб, з них завершили вакцинацію 48 тисяч.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Telegram.

Найбільше вакцинованих в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях. 525 723 жінки були вакциновані, тоді як чоловіків – 487 092.

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Вакцинація проти COVID-19 в Україні проходить відповідно до етапів, прописаних в Дорожній карті вакцинації. Крім людей віком від 65 років, наразі вакцинують таких громадян:

  • медиків і працівників закладів охорони здоров'я;
  • жителів і персонал будинків престарілих та спеціалізованих інтернатів;
  • військових;
  • соціальних працівників;
  • священнослужителів;
  • олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну в Токіо 2021 року,
  • педагогів, залучених до проведення ЗНО;
  • співробітників патрульної поліції, ДСНС і прикордонників.

Як повідомлялося раніше, в Україні вже 24-25 травня може початися вакцинація працівників освіти.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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