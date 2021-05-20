В Україні зробили понад мільйон щеплень від COVID-19. Де найбільше вакцинованих?

Вакцинація проти COVID-19 в Україні проходить відповідно до етапів, які прописані в Дорожній карті вакцинації

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

В Україні за весь час кампанії вакцинації проти коронавірусу зробили понад мільйон щеплень, загалом вакциновані 964 747 осіб, з них завершили вакцинацію 48 тисяч.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Telegram.

Найбільше вакцинованих в Києві, Дніпропетровській і Львівській областях. 525 723 жінки були вакциновані, тоді як чоловіків – 487 092.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні проходить відповідно до етапів, прописаних в Дорожній карті вакцинації. Крім людей віком від 65 років, наразі вакцинують таких громадян:

медиків і працівників закладів охорони здоров'я;

жителів і персонал будинків престарілих та спеціалізованих інтернатів;

військових;

соціальних працівників;

священнослужителів;

олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну в Токіо 2021 року,

педагогів, залучених до проведення ЗНО;

співробітників патрульної поліції, ДСНС і прикордонників.

Як повідомлялося раніше, в Україні вже 24-25 травня може початися вакцинація працівників освіти.

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