В Україні відкриють центри вакцинації українців з "Дії" – де будуть робити щеплення

Головний санлікар Віктор Ляшко зазначив, що центри спочатку з'являться не по всій країні, а тільки в містах-мільйонниках

В Україні відкриють спеціальні центри для вакцинації громадян, які записалися в лист очікування.

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Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Для виконання доручення президента і прем'єра про вакцинацію всіх людей з листа очікування ми запускаємо на вихідних вакцинальні центри. Алгоритм був затверджений в п'ятницю, 14 травня, Оперативним штабом", – зазначив він.

Чиновник додав, що центри вакцинації спочатку з'являться не по всій країні, а тільки в містах-мільйонниках.

"У понеділок-вівторок ми отримаємо відповіді від регіонів, чи готові вони вже їх відкривати. Ми сподіваємося, що першими будуть Київ і Львів, тому що вже є з ними попередні домовленості", – сказав санлікар.

Про що мова?

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Влада вирішила у вихідні дні вакцинувати українців, які записалися на COVID-щеплення через додаток "Дія".

"Вакцинальний центри будуть відкриті на 10 або 20 постів, в залежності від того, яку локацію вибере місцева влада. Це повинна бути велика площа – виставковий центр, стадіон, Палац спорту тощо. Там буде стояти кілька маніпуляційних столів, будуть стільці для черги на щеплення і після неї, щоб не було скупчення", – розповів Ляшко.

Як повідомлялося раніше, в Україні вже 24-25 травня може початися вакцинація працівників освіти.

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