Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини України

В Україні відкриють центри вакцинації українців з "Дії" – де будуть робити щеплення

15 травня, 18:41

Віталій Семченко Віталій Семченко

Головний санлікар Віктор Ляшко зазначив, що центри спочатку з'являться не по всій країні, а тільки в містах-мільйонниках

В Україні відкриють спеціальні центри для вакцинації громадян, які записалися в лист очікування.

Реклама

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Для виконання доручення президента і прем'єра про вакцинацію всіх людей з листа очікування ми запускаємо на вихідних вакцинальні центри. Алгоритм був затверджений в п'ятницю, 14 травня, Оперативним штабом", – зазначив він.

Чиновник додав, що центри вакцинації спочатку з'являться не по всій країні, а тільки в містах-мільйонниках.

"У понеділок-вівторок ми отримаємо відповіді від регіонів, чи готові вони вже їх відкривати. Ми сподіваємося, що першими будуть Київ і Львів, тому що вже є з ними попередні домовленості", – сказав санлікар.

В тренді
В Україні відкриють центри вакцинації українців з "Дії" – де будуть робити щеплення
В тренді
Україна готова до запуску COVID-сертифікатів. Коли їх впровадять
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
В тренді
Дістаємо шорти, але не забуваємо парасолі – в неділю на нас чекають погодні сюрпризи
Фото: КМДА

Про що мова?

Реклама

Влада вирішила у вихідні дні вакцинувати українців, які записалися на COVID-щеплення через додаток "Дія".

"Вакцинальний центри будуть відкриті на 10 або 20 постів, в залежності від того, яку локацію вибере місцева влада. Це повинна бути велика площа – виставковий центр, стадіон, Палац спорту тощо. Там буде стояти кілька маніпуляційних столів, будуть стільці для черги на щеплення і після неї, щоб не було скупчення", – розповів Ляшко.

Як повідомлялося раніше, в Україні вже 24-25 травня може початися вакцинація працівників освіти.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в оренду
Плата за землю – українців хочуть змусити викуповувати свої ділянки або оформляти їх в орендуЕкономіка
Куди літають українці – аеропорт
Куди літають українці – аеропорт "Бориспіль" назвав найпопулярніші напрямкиУкраїна
Медведчук жорстоко побив 15-річного підлітка і уникнув покарання – ЗМІ
Медведчук жорстоко побив 15-річного підлітка і уникнув покарання – ЗМІВлада
Газ для народу по-новому: відповіді на 10 головних запитань
Газ для народу по-новому: відповіді на 10 головних запитаньЕкономіка
Екс-нардеп побив
Екс-нардеп побив "слугу народу" Соломчука в прямому ефірі: відеоВлада
Це ще не кінець: Медведчука відправили під домашній арешт
Це ще не кінець: Медведчука відправили під домашній арештВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти