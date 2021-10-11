Коронавирус. Украина оказалась на 3 месте в Европе по смертности

В Украине растет количество летальных случаев от COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

По состоянию на понедельник, 11 октября, в мире зафиксировали 238 668 492 случаев заражения на COVID-19, из них 4 867 610 летальных. В этом списке Украина в Европе занимает третью позицию по суточной смертности и распространению COVID-19.

Об этом сообщает сайт Worldometers.

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В Европе по суточной смертности от COVID-19 Украина занимает третью позицию:

Россия – 962 человека;

Румыния – 211 человека;

Украина – 162 человека.

Суточная статистика смертности от COVID-19 в Европе

В Европе по суточному приросту болезни Украина также занимает третью позицию:

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Великобритания – 34 574;

Россия – 28 647;

Украина – 11 344.

Суточная статистика заболеваемости на COVID-19 в Европе

Тревожное заявление ВОЗ о пандемии COVID-19

Человечество преодолело почти 60% пути для выхода из пандемии COVID-19. Однако появление новых штаммов коронавируса и другие неожиданные препятствия могут значительно отдалить завершение пандемии.

Что говорят в ВОЗ

По словам ведущей научной сотрудницы Всемирной организации здравоохранения Сумии Сваминатан, говорит, что пандемия скоро завершится, "преждевременно".

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"Для этого существует слишком много неизвестного. В частности, это неожиданное появление новых вариантов вируса", — отметила представительница ВОЗ.

Вакцинация в мире

Сваминатан рассказала, что в некоторых частях мира очень высокий процент вакцинированного населения — 70-80%, тогда как в других, например во всей Африке, полностью иммунизировано менее 4% населения.

"Чем дольше мы будем мириться с такой ситуацией, тем больше вероятность появления новых вариантов", — подчеркнула сотрудница ВОЗ.

Сваминатан призвала использовать все имеющиеся дозы для повышения уровня вакцинации во всем мире.