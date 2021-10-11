Коронавірус. Україна опинилася на 3 місці в Європі за смертністю

У країні зростає кількість летальних випадків від COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

Станом на понеділок, 11 жовтня, у світі зафіксували 238 668 492 випадків зараження на COVID-19, з них 4 867 610 летальних. У цьому списку Україна в Європі займає третю позицію по добовій смертності та поширенню COVID-19.

Про це повідомляє сайт Worldometers.

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У Європі по добовій смертності від COVID-19 Україна займає третю позицію:

Росія – 962 людей;

Румунія – 211 людей;

Україна – 162 людей.

Добова статистика смертності від COVID-19 в Європі

В Європі з добового приросту хвороби Україна також займає третю позицію:

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Велика Британія – 34 574;

Росія – 28 647;

Україна – 11 344.

Добова статистика захворюваності на COVID-19 в Європі

Тривожна заява ВООЗ про пандемію COVID-19

Людство подолало майже 60% шляху для виходу з пандемії COVID-19. Однак поява нових штамів коронавірусу й інші несподівані перешкоди можуть значно віддалити завершення пандемії.

Що кажуть у ВООЗ

За словами провідної наукової співробітниці Всесвітньої організації охорони здоров'я Суміі Свамінатан, говорити, що пандемія скоро завершиться, "передчасно".

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"Для цього існує дуже багато невідомого. Зокрема, це несподівана поява нових варіантів вірусу", — зазначила представниця ВООЗ.

Вакцинація у світі

Свамінатан розповіла, що в деяких частинах світу дуже високий відсоток вакцинованого населення — 70-80%, тоді як в інших, наприклад у всій Африці, повністю імунізовано менше ніж 4% населення.

"Чим довше ми будемо миритися з такою ситуацією, тим більша ймовірність появи нових варіантів", — підкреслила співробітниця ВООЗ.

Свамінатан закликала використовувати всі наявні дози для підвищення рівня вакцинації в усьому світі.