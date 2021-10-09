"Рекорды" заражения COVID-19. За сутки в Украине подтвердили почти 16 тыс. случаев

В Украине стремительно растет заболеваемость COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки, 7 октября, обнаружили 15 908 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 529 913 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 250 жителей Украины (всего – 58 331). Вылечить удалось 2 287 846 инфицированных (5 364 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1310), Днепропетровской (1291), Львовской (1177), Донецкой (1080) и Харьковской (984) областях.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 863 случая;

Винницкая область – 243 случая;

Волынская область – 328 случаев;

Днепропетровская область – 1291 случай;

Донецкая область – 1080 случаев;

Житомирская область – 622 случая;

Закарпатская область – 195 случаев;

Запорожская область – 773 случая;

Ивано-Франковская область – 334 случая;

Киевская область – 676 ​​случаев;

Кировоградская область – 107 случаев;

Луганская область – 480 случаев;

Львовская область – 1177 случаев;

Николаевская область – 333 случая;

Одесская область – 1310 случаев;

Полтавская область – 376 случаев;

Ровенская область – 492 случая;

Сумская область – 702 случая;

Тернопольская область – 444 случая;

Харьковская область – 974 случая;

Херсонская область – 709 случаев;

Хмельницкая область – 646 случаев;

Черкасская область – 553 случая;

Черновицкая область – 688 случаев;

Черниговская область – 512 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Карантин в Украине

Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели там выше нормы.

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Преимущества для вакцинированных граждан

Учебные заведения во время желтого уровня будут работать только при 80% вакцинированого персонала.

Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.

Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

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