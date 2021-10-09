"Рекорди" зараження COVID-19. За добу в Україні підтвердили майже 16 тис. випадків

В Україні стрімко зростає захворюваність COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу, 7 жовтня, виявили 15 908 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Реклама

Всього інфекцію підтвердили у 2 529 913 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 250 жителів України (всього – 58 331). Вилікувати вдалося 2 287 846 інфікованих (5 364 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.



Кількість заражених в регіонах за добу:

Реклама

м. Київ – 863 випадки;

Вінницька область – 243 випадки;

Волинська область – 328 випадків;

Дніпропетровська область – 1 291 випадок;

Донецька область – 1 080 випадків;

Житомирська область – 622 випадки;

Закарпатська область – 195 випадків;

Запорізька область – 773 випадки;

Івано-Франківська область – 334 випадки;

Київська область – 676 випадків;

Кіровоградська область – 107 випадків;

Луганська область – 480 випадків;

Львівська область – 1177 випадків;

Миколаївська область – 333 випадки;

Одеська область – 1 310 випадків;

Полтавська область – 376 випадків;

Рівненська область – 492 випадки;

Сумська область – 702 випадки;

Тернопільська область – 444 випадки;

Харківська область – 974 випадки;

Херсонська область – 709 випадків;

Хмельницька область – 646 випадків;

Черкаська область – 553 випадки;

Чернівецька область – 688 випадків;

Чернігівська область – 512 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Карантин в Україні

Поки всі області знаходяться в жовтій зоні карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до помаранчевої зони. Показники там вище норми.

Переваги для вакцинованих громадян

Навчальні заклади під час жовтого рівня працюватимуть тільки при 80% вакцинації персоналу.

Обмеження жовтого рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Власники закладів самі вирішуватимуть, обслуговувати чи ні невакцинованих людей.

Якщо буде встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати тільки в тому випадку, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

При наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується і осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

Читайте також

Харків потрапив до помаранчевої зони, але все ще на межі локдауна. Нові обмеження почнуть діяти з 10 жовтня.

У Мелітополі родичі масово забирають з лікарні пацієнтів з коронавірусом. Місцеві жителі кажуть, що медики не стежать за станом пацієнтів, тому хочуть перевести хворих в інше медустанову.