В Украине обнаружили еще почти 15 тысяч новых случаев COVID-19

В сравнении с предыдущим днем заболеваемость среди украинцев значительно снизилась

За минувшие сутки, 16 апреля, количество случаев заражений коронавирусом в Украине выросло на 14 984, что на 2,5 тысячи меньше, чем днем ранее.

Об этом гласят данные системы мониторинга СНБО.

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Таким образом, за все время пандемии COVID-19 обнаружили у 1 936 228 человек, а скончались 39 536 украинцев. За предыдущие сутки этот показатель вырос на 440 (на уровне предыдущего дня).

Наибольшее количество инфицированных 16 апреля обнаружили в Киеве (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

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В пятницу победить болезнь удалось 9736 людям. Таким образом, всего в Украине переболели 1 475 556 человек.

Всего за сутки было в совокупности проведено 105 215 тестов на COVID-19 (ПЦР, ИФА и экспресс-тесты).

Напомним, что во многих областях Украины продолжает действовать локдаун. На данный момент 14 областей находятся в красной зоне, где усилены карантинные ограничения.

Но, по словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, критическая ситуация с коронавирусом сохраняется в трех городах – Киеве, Днепре и Харькове.

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