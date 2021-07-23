Коронавирус в Украине. Где больше всего новых заболевших за сутки

В стране уже несколько дней подряд количество заболевших больше, чем выздоровевших

За последние сутки, 22 июля, в Украине обнаружили 763 новых заболевших COVID-19. Это на 37 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 247 419 человек заболели COVID-19.

За четверг, 22 июля, выздоровели 639 человек (всего – 2 183 642). Умер от ковида 21 украинец (с начала эпидемии – 52 811).

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Коронавирус в Украине 23 июля. Источник: Минздрав

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39) и Херсонской (37) областях.

Напомним, индийский штамм коронавируса "Дельта" выявили у шести пациентов Александровской больницы Киева. Новый вирус подхватили люди от 21 до 73 лет.

У всех шести человек, которые поступили в Александровскую больницу, состояние средней и тяжелой степени. Два пациента были в реанимации. Большинство из них в последнее время были в России.