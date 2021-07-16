Как защититься от опасного штамма коронавируса "Дельта" – эксперт МОЗ дала советы

Доктор медицинских наук Наталья Виноград. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине на сегодняшний день официально подтверждено четыре случая заражения штаммом коронавируса "Дельта". Эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии, доктор медицинских наук, профессор Наталья Виноград в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала, как защитить себя от от инфекции.

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Как отметила эксперт, штамм "Дельта" считается более заразным, чем предыдущие штаммы коронавируса.

"Основа противоэпидемических мероприятий – защита входных ворот от вируса – это органы дыхания и конъюнктива глаз.Поэтому важно носить маску. Дистанция и ограничение общения с неизвестными людьми остаются актуальными. Не надо быть там, где собирается много людей. Лучше пройти пару остановок пешком, чем ехать в общественном транспорте. Выбирайте отдых на природе, а не в ТРЦ. Проветривание", – сказала Виноград.

Также эксперт рекомендует при малейших признаках заболевания сразу же обращаться к врачу.

"Если что-то не так, бегом к врачу! Не тяните. Уж больно агрессивно развивается заболевание – в первые сутки максимальная вирусная нагрузка на организм, процесс идет очень быстро, поэтому важно разобраться, какое лечение принимать", – объяснила она.

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Кроме того, медик считает очень важной вакцинацию, особенно для тех, кто не болел, у кого нет антител.

"Многие все еще думают, а надо ли им прививаться. Правда, при этом мало кто задумывается, насколько это тяжелое заболевание. Когда коронавирус продуцирует новые штаммы, ты понимаешь, что все равно рано или поздно заболеешь, но если ты привит, то хоть не умрешь, не попадешь в реанимацию, не станешь инвалидом. Откладывать прививку не стоит. Потому что иммунитет не формируется здесь и сейчас. Нужно как минимум две недели, а порой и больше, чтобы был хороший иммунитет после вакцинации", – подытожила Виноград.

Ранее мы сообщали, что в Индии в штате Махараштра, который стал "лидером" по заболеваемости "черной плесенью", обнаружили 20 случаев заражения новой мутацией индийского штамма COVID-19, который мог повысить заразность вируса. Новому варианту уже присвоили название Delta+.

Напомним, штамм "Дельта" в 1,6 раза более агрессивен, чем ранее известные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта