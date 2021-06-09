Коронавирус в Украине. Сколько человек заразились за сутки

В Украине за последние сутки выявили 1385 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 217 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 218 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 77 украинцев (всего – 51 410). Вылечить удалось 2 108 684 инфицированных (6962 – за последние сутки).
Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
Ранее мы сообщали, что во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія". Людям будут заранее сообщать, куда и когда приходить для получения прививки.
Также напомним, в Украину доставили еще одну партию COVID-вакцины Pfizer.
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