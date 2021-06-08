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В Украину доставили еще одную партию COVID-вакцины Pfizer

8 июня 2021 18:04

Виталий Семченко Виталий Семченко

В рамках программы COVAX получено 117 тыс. доз препарата

Сегодня, 8 июля, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса. В рамках программы COVAX получено 117 тыс. доз.

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Об этом сообщает пресс-служба детского фонда ЮНИСЕФ.

"Сегодня ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 000 вакцины Pfizer-BioNTech от СОVID-19 в рамках новой поставки в глобальной инициативы COVAX", – сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в течение этой и следующей недель в страну доставят 473 850 доз вакцины Pfizer.

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Украина по COVAX уже получила 590 850 доз Pfizer и 1 072 800 доз вакцины AstraZeneca.

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Как сообщалось ранее, США передадут около 80 млн доз вакцин от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина.

Кроме того, по информации ВОЗ, из 1,8 млрд вакцин против коронавируса, введенных во всем мире, лишь 0,4% было сделано в странах с низким уровнем дохода.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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