Коронавирус в Украине убавил обороты: сколько случаев за сутки

В Украине в воскресенье зафиксировали менее 200 новых заболевших – новые данные Минздрава

В Украине традиционно на выходных значительно уменьшилось количество новых случаев коронавируса. За последние сутки, 18 июля, обнаружили 182 новых пациентов, а сутками ранее – 229.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 244 677 заболевших COVID-19.

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За воскресенье в Украине выздоровели 187 человек (всего 2 181 385). За прошлые сутки умерли от ковида пять украинцев (с начала эпидемии 52 731).

Коронавирус 19 июля. Источник: Минздрав

Тем временем в оккупированном Россией Крыму установили новый "рекорд" по количеству больных COVID-19 – обнаружили более 400 новых случаев коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко советует украинцам как можно скорее сделать прививки от коронавируса, не дожидаясь "лучшей" вакцины, так как наилучшая – та, которая уже введена.