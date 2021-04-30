Коронавирус в Украине. Прирост новых случаев за сутки уменьшился

Ситуация с коронавирусом улучшается, за последние сутки выздоровело вдвое больше людей, чем заболело – свежие данные

В Украине за последние сутки выявили 10 072 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1555 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 2 069 537 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 307 украинцев (всего – 44 085). Вылечить удалось 1 655 525 инфицированных (20 192 – за последние сутки).

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Напомним, в Киеве улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому с 1 мая в столице смягчают карантинные ограничения. Работу возобновляет весь общественный транспорт, а также кафе и рестораны.

Об особенностях карантинной Пасхи в Украине – введут ли локдаун и в каких городах ужесточат карантин, читайте в материале сайта "Сегодня".