Коронавирус в Украине. За сутки нашли более 1 тысячи больных

В Украине не планируют вводить полный локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки 2 января в Украине зафиксировано 1804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 97, а медработников – 24.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1168 человек;

летальных исходов – 114;

выздоровели – 2537 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 676 342 человека;

выздоровели – 3 479 725 человек;

летальных исходов – 96 301.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 532;

Винницкая область – 55;

Волынская область – 30;

Днепропетровская область – 92;

Донецкая область – 66;

Житомирская область – 18;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 30;

Ивано-Франковская область – 60;

Киевская область – 111;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 4;

Львовская область – 112;

Николаевская область – 26;

Одесская область – 64;

Полтавская область – 104;

Ровенская область – 19;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 79;

Харьковская область – 72;

Херсонская область – 39;

Хмельницкая область – 20;

Черкасская область – 56;

Черновицкая область – 59;

Черниговская область – 21.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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