Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки нашли более 1 тысячи больных

София Ковнир
3 января, 08:13
За все время пандемии в нашей стране заболели 3 676 342 человека

В Украине не планируют вводить полный локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки 2 января в Украине зафиксировано 1804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Заболело детей – 97, а медработников – 24.

Об этом сообщили в Минздраве.

Реклама

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1168 человек;
  • летальных исходов – 114;
  • выздоровели – 2537 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 676 342 человека;
  • выздоровели – 3 479 725 человек;
  • летальных исходов – 96 301.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 532;
Винницкая область – 55;
Волынская область – 30;
Днепропетровская область – 92;
Донецкая область – 66;
Житомирская область – 18;
Закарпатская область – 51;
Запорожская область – 30;
Ивано-Франковская область – 60;
Киевская область – 111;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 4;
Львовская область – 112;
Николаевская область – 26;
Одесская область – 64;
Полтавская область – 104;
Ровенская область – 19;
Сумская область – 37;
Тернопольская область – 79;
Харьковская область – 72;
Херсонская область – 39;
Хмельницкая область – 20;
Черкасская область – 56;
Черновицкая область – 59;
Черниговская область – 21.

Реклама

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Ранее мы писали: