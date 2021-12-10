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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 11 тысяч новых случаев, летальных – 442

Ольга Кравченко
10 декабря, 08:22
В стране 157 728 человек были вакцинированы против COVID-19

Количество новых случаев коронавируса продолжает увеличиваться / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1010, медработников – 214).

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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157 728 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2551 человек;
  • летальных исходов – 442;
  • выздоровело – 24 456 человек.

Данные по коронавирусу за 9 декабря / Фото: Минздрав

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Статистика за все время пандемии в Украине

  • заболело – 3 543 684 человека;
  • выздоровело – 3 158 426 человек;
  • летальных исходов – 90 343;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 234 638.

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