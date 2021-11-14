Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 14 тыс. зараженных

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные / Фото: Коллаж: Сегодня
За сутки 13 ноября в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 1069, медработников – 135).
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 4881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случая. Выздоровели 11 146 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 217 639 человек, а выздоровели 2 631 240 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.
Количество зараженных в регионах за сутки:
- г. Киев – 447 случаев;
- Винницкая область – 525 случаев;
- Волынская область – 293 случая;
- Днепропетровская область – 1630 случаев;
- Донецкая область – 793 случая;
- Житомирская область – 542 случая;
- Закарпатская область – 313 случаев;
- Запорожская область – 1029 случаев;
- Ивано-Франковская область – 511 случаев;
- Киевская область – 533 случая;
- Кировоградская область – 139 случаев;
- Луганская область – 83 случая;
- Львовская область – 535 случаев;
- Николаевская область – 724 случая;
- Одесская область – 979 случаев;
- Полтавская область – 709 случаев;
- Ровенская область – 377 случаев;
- Сумская область – 619 случаев;
- Тернопольская область – 393 случая;
- Харьковская область – 1050 случаев;
- Херсонская область – 259 случаев;
- Хмельницкая область – 646 случаев;
- Черкасская область – 371 случай;
- Черновицкая область – 205 случаев;
- Черниговская область – 785 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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