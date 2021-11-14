Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 14 тыс. зараженных

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 13 ноября в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 1069, медработников – 135).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 4881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случая. Выздоровели 11 146 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 217 639 человек, а выздоровели 2 631 240 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 447 случаев;

Винницкая область – 525 случаев;

Волынская область – 293 случая;

Днепропетровская область – 1630 случаев;

Донецкая область – 793 случая;

Житомирская область – 542 случая;

Закарпатская область – 313 случаев;

Запорожская область – 1029 случаев;

Ивано-Франковская область – 511 случаев;

Киевская область – 533 случая;

Кировоградская область – 139 случаев;

Луганская область – 83 случая;

Львовская область – 535 случаев;

Николаевская область – 724 случая;

Одесская область – 979 случаев;

Полтавская область – 709 случаев;

Ровенская область – 377 случаев;

Сумская область – 619 случаев;

Тернопольская область – 393 случая;

Харьковская область – 1050 случаев;

Херсонская область – 259 случаев;

Хмельницкая область – 646 случаев;

Черкасская область – 371 случай;

Черновицкая область – 205 случаев;

Черниговская область – 785 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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