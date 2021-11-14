Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 14 тис. заражених

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 13 листопада в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 1069, медпрацівників – 135).
Про це пише пресслужба МОЗ.
Минулої доби госпіталізували 4881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальних випадки. Одужали 11 146 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 217 639 людей, а одужало 2 631 240 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 447 випадків;
- Вінницька область – 525 випадків;
- Волинська область – 293 випадки;
- Дніпропетровська область – 1630 випадків;
- Донецька область – 793 випадки;
- Житомирська область – 542 випадки;
- Закарпатська область – 313 випадків;
- Запорізька область – 1029 випадків;
- Івано-Франківська область – 511 випадків;
- Київська область – 533 випадки;
- Кіровоградська область – 139 випадків;
- Луганська область – 83 випадки;
- Львівська область – 535 випадків;
- Миколаївська область – 724 випадки;
- Одеська область – 979 випадків;
- Полтавська область – 709 випадків;
- Рівненська область – 377 випадків;
- Сумська область – 619 випадків;
- Тернопільська область – 393 випадки;
- Харківська область – 1050 випадків;
- Херсонська область – 259 випадків;
- Хмельницька область – 646 випадків;
- Черкаська область – 371 випадок;
- Чернівецька область – 205 випадків;
- Чернігівська область – 785 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали:
- А штрафи будуть? В Одесі на момент початку сесії міськради з 54 депутатів, що зареєструвалися, 16 перебували в сесійній залі без масок. Потім кількість безмаскових депутатів зросла до 30.
- Помер за добу. Літнього одесита виписали з лікарні після коронавірусу з розбитою головою.