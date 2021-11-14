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Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 14 тис. заражених

Юлія Гаврилюк
14 листопада, 08:15
За весь час пандемії коронавірусу в Україні померло 76 705 людей

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 13 листопада в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 1069, медпрацівників – 135).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 4881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальних випадки. Одужали 11 146 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 217 639 людей, а одужало 2 631 240 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 447 випадків;
  • Вінницька область – 525 випадків;
  • Волинська область – 293 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1630 випадків;
  • Донецька область – 793 випадки;
  • Житомирська область – 542 випадки;
  • Закарпатська область – 313 випадків;
  • Запорізька область – 1029 випадків;
  • Івано-Франківська область – 511 випадків;
  • Київська область – 533 випадки;
  • Кіровоградська область – 139 випадків;
  • Луганська область – 83 випадки;
  • Львівська область – 535 випадків;
  • Миколаївська область – 724 випадки;
  • Одеська область – 979 випадків;
  • Полтавська область – 709 випадків;
  • Рівненська область – 377 випадків;
  • Сумська область – 619 випадків;
  • Тернопільська область – 393 випадки;
  • Харківська область – 1050 випадків;
  • Херсонська область – 259 випадків;
  • Хмельницька область – 646 випадків;
  • Черкаська область – 371 випадок;
  • Чернівецька область – 205 випадків;
  • Чернігівська область – 785 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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