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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 15 тыс. новых больных

Юлия Гаврилюк
23 января, 08:15
За все время пандемии в Украине заболело – 3 857 455 человек, а летальных исходов – 99 215

В Украине продолжается очередная волна коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за сутки 22 января обнаружили 15 444 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших – 2298 детей и 264 медика.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 2774 человека, зафиксировано 86 летальных исходов, а выздоровели 2030 человек.

За все время пандемии в стране заболело – 3 857 455 человек, а летальных исходов – 99 215.

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Количество зараженных в регионах за сутки

  • г. Киев – 559;
  • Винницкая область – 486;
  • Волынская область – 226;
  • Днепропетровская область – 411;
  • Донецкая область – 353;
  • Житомирская область – 844;
  • Закарпатская область – 370;
  • Запорожская область – 61;
  • Ивано-Франковская область – 1704;
  • Киевская область – 376;
  • Кировоградская область – 118;
  • Луганская область – 35;
  • Львовская область – 2170;
  • Николаевская область – 223;
  • Одесская область – 808;
  • Полтавская область – 121;
  • Ровенская область – 476;
  • Сумская область – 1469;
  • Тернопольская область – 903;
  • Харьковская область – 1193;
  • Херсонская область – 211;
  • Хмельницкая область – 958;
  • Черкасская область – 174;
  • Черновицкая область – 851;
  • Черниговская область – 344.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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