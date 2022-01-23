Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 15 тыс. новых больных

В Украине продолжается очередная волна коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за сутки 22 января обнаружили 15 444 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших – 2298 детей и 264 медика.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 2774 человека, зафиксировано 86 летальных исходов, а выздоровели 2030 человек.

За все время пандемии в стране заболело – 3 857 455 человек, а летальных исходов – 99 215.

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Количество зараженных в регионах за сутки

г. Киев – 559;

Винницкая область – 486;

Волынская область – 226;

Днепропетровская область – 411;

Донецкая область – 353;

Житомирская область – 844;

Закарпатская область – 370;

Запорожская область – 61;

Ивано-Франковская область – 1704;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 118;

Луганская область – 35;

Львовская область – 2170;

Николаевская область – 223;

Одесская область – 808;

Полтавская область – 121;

Ровенская область – 476;

Сумская область – 1469;

Тернопольская область – 903;

Харьковская область – 1193;

Херсонская область – 211;

Хмельницкая область – 958;

Черкасская область – 174;

Черновицкая область – 851;

Черниговская область – 344.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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