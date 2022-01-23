Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 15 тыс. новых больных

В Украине продолжается очередная волна коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине за сутки 22 января обнаружили 15 444 новых подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших – 2298 детей и 264 медика.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
За прошлые сутки госпитализировали 2774 человека, зафиксировано 86 летальных исходов, а выздоровели 2030 человек.
За все время пандемии в стране заболело – 3 857 455 человек, а летальных исходов – 99 215.
Количество зараженных в регионах за сутки
- г. Киев – 559;
- Винницкая область – 486;
- Волынская область – 226;
- Днепропетровская область – 411;
- Донецкая область – 353;
- Житомирская область – 844;
- Закарпатская область – 370;
- Запорожская область – 61;
- Ивано-Франковская область – 1704;
- Киевская область – 376;
- Кировоградская область – 118;
- Луганская область – 35;
- Львовская область – 2170;
- Николаевская область – 223;
- Одесская область – 808;
- Полтавская область – 121;
- Ровенская область – 476;
- Сумская область – 1469;
- Тернопольская область – 903;
- Харьковская область – 1193;
- Херсонская область – 211;
- Хмельницкая область – 958;
- Черкасская область – 174;
- Черновицкая область – 851;
- Черниговская область – 344.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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