Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 15 тис. нових хворих

В Україні триває чергова хвиля коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні за добу 22 січня виявили 15 444 нових підтверджених випадки COVID-19. Серед хворих – 2298 дітей та 264 медики.
Про це пише пресслужба МОЗ.
Минулої доби госпіталізували 2774 особи, зафіксовано 86 летальних випадків, а одужали 2030 людей.
За весь час пандемії в країні захворіло – 3 857 455 осіб, а смертей – 99 215.
Кількість заражених у регіонах за добу
- м. Київ – 559;
- Вінницька область – 486;
- Волинська область – 226;
- Дніпропетровська область – 411;
- Донецька область – 353;
- Житомирська область – 844;
- Закарпатська область – 370;
- Запорізька область – 61;
- Івано-Франківська область – 1704;
- Київська область – 376;
- Кіровоградська область – 118;
- Луганська область – 35;
- Львівська область – 2170;
- Миколаївська область – 223;
- Одеська область – 808;
- Полтавська область – 121;
- Рівненська область – 476;
- Сумська область – 1469;
- Тернопільська область – 903;
- Харківська область – 1193;
- Херсонська область – 211;
- Хмельницька область – 958;
- Черкаська область – 174;
- Чернівецька область – 851;
- Чернігівська область – 344.
Дані із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
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