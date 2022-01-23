Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 15 тис. нових хворих

В Україні триває чергова хвиля коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за добу 22 січня виявили 15 444 нових підтверджених випадки COVID-19. Серед хворих – 2298 дітей та 264 медики.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 2774 особи, зафіксовано 86 летальних випадків, а одужали 2030 людей.

За весь час пандемії в країні захворіло – 3 857 455 осіб, а смертей – 99 215.

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Кількість заражених у регіонах за добу

м. Київ – 559;

Вінницька область – 486;

Волинська область – 226;

Дніпропетровська область – 411;

Донецька область – 353;

Житомирська область – 844;

Закарпатська область – 370;

Запорізька область – 61;

Івано-Франківська область – 1704;

Київська область – 376;

Кіровоградська область – 118;

Луганська область – 35;

Львівська область – 2170;

Миколаївська область – 223;

Одеська область – 808;

Полтавська область – 121;

Рівненська область – 476;

Сумська область – 1469;

Тернопільська область – 903;

Харківська область – 1193;

Херсонська область – 211;

Хмельницька область – 958;

Черкаська область – 174;

Чернівецька область – 851;

Чернігівська область – 344.

Дані із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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