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Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 15 тис. нових хворих

Юлія Гаврилюк
23 січня, 08:15
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 857 455 осіб, а летальних наслідків – 99 215

В Україні триває чергова хвиля коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за добу 22 січня виявили 15 444 нових підтверджених випадки COVID-19. Серед хворих – 2298 дітей та 264 медики.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 2774 особи, зафіксовано 86 летальних випадків, а одужали 2030 людей.

За весь час пандемії в країні захворіло – 3 857 455 осіб, а смертей – 99 215.

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Кількість заражених у регіонах за добу

  • м. Київ – 559;
  • Вінницька область – 486;
  • Волинська область – 226;
  • Дніпропетровська область – 411;
  • Донецька область – 353;
  • Житомирська область – 844;
  • Закарпатська область – 370;
  • Запорізька область – 61;
  • Івано-Франківська область – 1704;
  • Київська область – 376;
  • Кіровоградська область – 118;
  • Луганська область – 35;
  • Львівська область – 2170;
  • Миколаївська область – 223;
  • Одеська область – 808;
  • Полтавська область – 121;
  • Рівненська область – 476;
  • Сумська область – 1469;
  • Тернопільська область – 903;
  • Харківська область – 1193;
  • Херсонська область – 211;
  • Хмельницька область – 958;
  • Черкаська область – 174;
  • Чернівецька область – 851;
  • Чернігівська область – 344.

Дані із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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