Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 16 тысяч новых больных

В Украине продолжает расти число больных коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных больных COVID-19. Из них детей – 1168, медработников – 327.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава .

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 264 человека;

летальных исходов – 838;

выздоровело – 21 914 человек.

Количество зараженных в регионах в сутки:

г. Киев – 1481 случаев;

Винницкая область – 619 случаев;

Волынская область – 627 случаев;

Днепропетровская область – 1635 случаев;

Донецкая область – 736 случаев;

Житомирская область – 301 случай;

Закарпатская область – 379 случаев;

Запорожская область – 1084 случая;

Ивано-Франковская область – 325 случаев;

Киевская область – 754 случаев;

Кировоградская область – 127 случай;

Луганская область – 337 случаев;

Львовская область – 770 случаев;

Николаевская область – 842 случая;

Одесская область – 1549 случаев;

Полтавская область – 1000 случаев;

Ровенская область – 653 случая;

Сумская область – 387 случаев;

Тернопольская область – 280 случаев;

Харьковская область – 547 случаев;

Херсонская область – 153 случая;

Хмельницкая область – 387 случаев;

Черкасская область – 762 случая;

Черновицкая область – 247 случаев;

Черниговская область – 326 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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