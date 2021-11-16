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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 16 тысяч новых больных

Инна Собора
16 ноября, 08:14
В больницы с подтвержденным диагнозом коронавируса попали более двух тысяч человек

В Украине продолжает расти число больных коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных больных COVID-19. Из них детей – 1168, медработников – 327.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава .

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 264 человека;
  • летальных исходов – 838;
  • выздоровело – 21 914 человек.

Количество зараженных в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1481 случаев;
  • Винницкая область – 619 случаев;
  • Волынская область – 627 случаев;
  • Днепропетровская область – 1635 случаев;
  • Донецкая область – 736 случаев;
  • Житомирская область – 301 случай;
  • Закарпатская область – 379 случаев;
  • Запорожская область – 1084 случая;
  • Ивано-Франковская область – 325 случаев;
  • Киевская область – 754 случаев;
  • Кировоградская область – 127 случай;
  • Луганская область – 337 случаев;
  • Львовская область – 770 случаев;
  • Николаевская область – 842 случая;
  • Одесская область – 1549 случаев;
  • Полтавская область – 1000 случаев;
  • Ровенская область – 653 случая;
  • Сумская область – 387 случаев;
  • Тернопольская область – 280 случаев;
  • Харьковская область – 547 случаев;
  • Херсонская область – 153 случая;
  • Хмельницкая область – 387 случаев;
  • Черкасская область – 762 случая;
  • Черновицкая область – 247 случаев;
  • Черниговская область – 326 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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