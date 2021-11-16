Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 16 тисяч нових хворих

В Україні продовжує зростати кількість хворих на COVID-19. / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 15 листопада в Україні зафіксували 16 308 нових підтверджених хворих на COVID-19. З них дітей – 1168, медпрацівників – 327.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

госпіталізовані – 2264 особи;

летальних випадків – 838;

одужали – 21 914 осіб.

Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 1481 випадок;

Вінницька область – 619 випадків;

Волинська область – 627 випадків;

Дніпропетровська область – 1635 випадків;

Донецька область – 736 випадків;

Житомирська область – 301 випадкок;

Закарпатська область – 379 випадків;

Запорізька область – 1084 випадки;

Івано-Франківська область – 325 випадків;

Київська область – 754 випадки;

Кіровоградська область – 127 випадків;

Луганська область – 337 випадків;

Львівська область – 770 випадків;

Миколаївська область – 842 випадки;

Одеська область – 1549 випадків;

Полтавська область – 1000 випадків;

Рівненська область – 653 випадки;

Сумська область – 387 випадків;

Тернопільська область – 280 випадків;

Харківська область – 547 випадків;

Херсонська область – 153 випадки;

Хмельницька область – 387 випадків;

Черкаська область – 762 випадки;

Чернівецька область – 247 випадків;

Чернігівська область – 326 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми писали: