Учні повертаються до шкіл, але локдаун дедалі ближче: яка ситуація з коронавірусом в Україні

У жовтій зоні карантину залишилися лише дві області. При цьому багато шкіл прийняли рішення повернути дітей за парти

У багатьох містах діти підуть до шкіл з 15 листопада, поки Україна на піку захворюваності на COVID-19. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна проходить пік захворюваності на коронавірус. Області продовжують переходити до "помаранчевих", а потім і "червоних" зон. Але багато регіонів ухвалили рішення про повернення дітей до очної форми навчання в школах.

Яка ситуація із коронавірусом в Україні станом на понеділок 15 листопада, розповідає сайт "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу за 14 листопада

За вчора в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 людина. Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 798 людина, померло – 442, одужало – 11 219. За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 228 441 людина,

видужало – 2 642 459,

летальних наслідків – 77 147,

проведено ПЛР-тестування – 15 246 974.

Зони карантину

Станом на 15 листопада лише дві області у жовтій зоні карантину. Ще п'ять регіонів у помаранчевій, решта – у червоній.

Які області у червоній зоні

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Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська,

Черкаська.

Які області в оранжевій зоні

Вінницька,

Закарпатська,

Полтавська,

Харківська,

Чернівецька.

Які області у жовтій зоні

Тернопільська,

Кіровоградська.

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Список карантинних зон в Україні Фото: скріншот із сайту МОЗ

Вакцинація в Україні

Минулої доби, 14 листопада, ще 97 373 особи вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 41 083 особи, повністю імунізовані – 56 290 людина.

Щеплення проводили:

586 мобільні бригади з імунізації,

2546 пункту щеплення,

448 центрів вакцинації населення.

Усього за минулий тиждень (з 8 по 14 листопада 2021 року) 1 606 542 особи отримали щеплення проти COVID-19.

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антикоподібної вакцини.

До шкіл повертають дітей

Багато міст ухвалили рішення продовжити навчання у очному форматі. При цьому кожна школа вирішує самостійно – виходити до класів або ж продовжити навчання на дистанційній роботі.

Де учні повернуться на очне навчання

Львів – учні 1-4 класів у всіх школах.

– учні 1-4 класів у всіх школах. Чернівці – усі учні у всіх школах.

– усі учні у всіх школах. Черкаси – учні 1-4 класів, учні школи №8, гімназії №9, колегіуму "Берегиня" та гуманітарно-правового ліцею.

– учні 1-4 класів, учні школи №8, гімназії №9, колегіуму "Берегиня" та гуманітарно-правового ліцею. Чернігів – більшість шкіл, а також спеціальна школа №1 та навчально-реабілітаційний центр №2.

– більшість шкіл, а також спеціальна школа №1 та навчально-реабілітаційний центр №2. Рівне – усі учні у всіх школах.

– усі учні у всіх школах. Житомир – усі учні у 25 школах міста. Лише кілька шкіл залишаться на дистанційці.

– усі учні у 25 школах міста. Лише кілька шкіл залишаться на дистанційці. Суми – учні 1-4 класів та спеціальних шкіл (з 17 листопада).

– учні 1-4 класів та спеціальних шкіл (з 17 листопада). Дніпро – усі учні у 45 навчальних закладах міста (деякі залишаться на дистанційці).

– усі учні у 45 навчальних закладах міста (деякі залишаться на дистанційці). Харків – Усі школи.

Хто залишиться на дистанційці

Київ – усі учні (мінімум до 21 листопада).

– усі учні (мінімум до 21 листопада). Львів – Учні 5-11 класів.

– Учні 5-11 класів. Суми – Учні 5-11 класів.

– Учні 5-11 класів. Черкаси – Учні 5-11 класів.

– Учні 5-11 класів. Миколаїв – всі учні.

Що відбувається у лікарнях?

В Україні зараз найбільша кількість виділених ліжок для хворих на COVID-19 – 76 401. З них зайнято 51 926 ліжок. На реанімаційних ліжках – 3645 пацієнтів.

Однак у Києві частина лікарень заповнена на 100% COVID-хворими. Загалом зайнятість ліжко-місць становить 73%.

У Харківській області у реанімаціях лікарень зайнято 266 ліжок з 331. До реанімаційних відділень часто потрапляють пацієнти з коронавірусом, які не вакцинувалися.

А в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова від коронавірусу померла 23-річна вагітна та 29-річний чоловік. У жінки були "чорні нежиттєздатні легені".

Крім того, в Івано-Франківську померла 35-річна породілля від коронавірусу. Медики врятували її дитину за допомогою кесаревого розтину – малюк у тяжкому стані.

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