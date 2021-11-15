Учні повертаються до шкіл, але локдаун дедалі ближче: яка ситуація з коронавірусом в Україні

Україна проходить пік захворюваності на коронавірус. Області продовжують переходити до "помаранчевих", а потім і "червоних" зон. Але багато регіонів ухвалили рішення про повернення дітей до очної форми навчання в школах.
Яка ситуація із коронавірусом в Україні станом на понеділок 15 листопада, розповідає сайт "Сьогодні".
Статистика коронавірусу за 14 листопада
За вчора в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 людина. Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 798 людина, померло – 442, одужало – 11 219. За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 3 228 441 людина,
- видужало – 2 642 459,
- летальних наслідків – 77 147,
- проведено ПЛР-тестування – 15 246 974.
Зони карантину
Станом на 15 листопада лише дві області у жовтій зоні карантину. Ще п'ять регіонів у помаранчевій, решта – у червоній.
Які області у червоній зоні
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська,
- Черкаська.
Які області в оранжевій зоні
- Вінницька,
- Закарпатська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Чернівецька.
Які області у жовтій зоні
- Тернопільська,
- Кіровоградська.
Список карантинних зон в Україні Фото: скріншот із сайту МОЗ
Вакцинація в Україні
Минулої доби, 14 листопада, ще 97 373 особи вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 41 083 особи, повністю імунізовані – 56 290 людина.
Щеплення проводили:
- 586 мобільні бригади з імунізації,
- 2546 пункту щеплення,
- 448 центрів вакцинації населення.
Усього за минулий тиждень (з 8 по 14 листопада 2021 року) 1 606 542 особи отримали щеплення проти COVID-19.
91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антикоподібної вакцини.
До шкіл повертають дітей
Багато міст ухвалили рішення продовжити навчання у очному форматі. При цьому кожна школа вирішує самостійно – виходити до класів або ж продовжити навчання на дистанційній роботі.
Де учні повернуться на очне навчання
- Львів – учні 1-4 класів у всіх школах.
- Чернівці – усі учні у всіх школах.
- Черкаси – учні 1-4 класів, учні школи №8, гімназії №9, колегіуму "Берегиня" та гуманітарно-правового ліцею.
- Чернігів – більшість шкіл, а також спеціальна школа №1 та навчально-реабілітаційний центр №2.
- Рівне – усі учні у всіх школах.
- Житомир – усі учні у 25 школах міста. Лише кілька шкіл залишаться на дистанційці.
- Суми – учні 1-4 класів та спеціальних шкіл (з 17 листопада).
- Дніпро – усі учні у 45 навчальних закладах міста (деякі залишаться на дистанційці).
- Харків – Усі школи.
Хто залишиться на дистанційці
- Київ – усі учні (мінімум до 21 листопада).
- Львів – Учні 5-11 класів.
- Суми – Учні 5-11 класів.
- Черкаси – Учні 5-11 класів.
- Миколаїв – всі учні.
Що відбувається у лікарнях?
В Україні зараз найбільша кількість виділених ліжок для хворих на COVID-19 – 76 401. З них зайнято 51 926 ліжок. На реанімаційних ліжках – 3645 пацієнтів.
Однак у Києві частина лікарень заповнена на 100% COVID-хворими. Загалом зайнятість ліжко-місць становить 73%.
У Харківській області у реанімаціях лікарень зайнято 266 ліжок з 331. До реанімаційних відділень часто потрапляють пацієнти з коронавірусом, які не вакцинувалися.
А в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова від коронавірусу померла 23-річна вагітна та 29-річний чоловік. У жінки були "чорні нежиттєздатні легені".
Крім того, в Івано-Франківську померла 35-річна породілля від коронавірусу. Медики врятували її дитину за допомогою кесаревого розтину – малюк у тяжкому стані.
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