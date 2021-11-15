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Вакцинація в Україні. За добу зробили ще майже 100 тисяч щеплень від COVID-19

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
15 листопада, 08:44
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Загалом в Україні з початку вакцинальної кампанії зробили майже 21 мільйон щеплень від коронавірусу
В Україні вакцинували ще майже 100 тисяч людей на добу.
В Україні вакцинували ще майже 100 тисяч людей на добу. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 14 листопада, ще 97 373 людини вакциновували проти COVID-19 в Україні. Одну дозу отримали 41 083 людини, повністю імунізовані – 56 290 людей.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Щеплення проводили:

  • 586 мобільні бригади з імунізації,
  • 2 546 пункти щеплення,
  • 448 центри вакцинації населення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 людини, з них отримали одну дозу – 12 228 642 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей. Загалом проведено 20 950 877 щеплень.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

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Статистика коронавіруса за минулу добу

14 листопада, в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 людей. Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 798 людей, померли – 442, одужали – 11 219. За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 228 441 людина,
  • одужало – 2 642 459,
  • летальних випадків – 77 147,
  • проведено ПЛР-тестувань – 15 246 974.

Як українців заохочують вакцинуватися

Акції вигадали влітку, щоб спонукати людей робити щеплення. Спочатку за вакцинацію обіцяли квитки на футбол. Крім того, у Полтаві за щеплення можна було отримати квитки до театру.

Один із медіасервісів обіцяв 7 днів безкоштовної підписки за щеплення принаймні однією дозою антиковідної вакцини. А перед Днем Незалежності українці за вакцинацію отримували безкоштовні білети на святковий концерт на НСК "Олімпійський".

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Зараз МОЗ та Uklon дарують промокоди на поїздки в таксі усім, хто вакцинується принаймні першою дозою. Так можна отримати знижку в 50% на одну поїздку.

Крім того, у Вінниці проводять розіграші призів серед містян. 15 листопада розіграють 15 велесипедів та 15 телевізорів, а в грудні – суперприз автомобіль Toyota Corolla.

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