В поїзд – тільки вакцинованих. Скількох українців вже щепили на вокзалах?

Щеплення на залізничних вокзалах проводять вже понад три тижні у різних куточках України

На вокзалах в Україні вакцинували вже понад 50 тисяч людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

На вокзалах України вже вакцинували від коронавірусу понад 50 тисяч пасажирів. Щеплення можна отримали на 31 вокзалі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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Центри вакцинації на вокзалах працюють трохи більше, ніж три тижні – з 21 жовтня. Відтоді для поїздок між областями потрібні або сертифікат про COVID-вакцинацію, або негативний експрес-тест.

За останній тиждень статистика показала ріст охочих отримати щеплення в невеликих містах.

Де вакцинували найбільше

Маріуполь – 2047;

Київ – 1314;

Коростень – 1181;

Коломия – 1021;

Львів – 1000.

У яких містах можна отримати щеплення на вокзалі

Львів,

Рівне,

Ковель,

Івано-Франківськ,

Ужгород,

Чернівці,

Одеса,

Миколаїв,

Харків,

Дніпро,

Кривий Ріг,

Кам’янське,

Маріуполь,

Краматорськ,

Київ,

Ніжин,

Коростень,

Вінниця,

Хмельницький,

Тернопіль,

Сміла,

Куп'янськ,

Шепетівка,

Помічна,

Броди,

Черкаси,

Суми,

Коломия,

Запоріжжя,

Полтава,

Люботин.

Статистика вакцинації в Україні

За добу 13 листопада в Україні 145 241 людина вакцинована проти COVID-19. Одну дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовано – 79 484 особи.

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З початку вакцинальної кампанії вакцинувалися 12 187 561 людина, з них отримали одну дозу – 12 187 559 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 8 665 945 людей. Загалом проведено 20 853 504 щеплення.

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