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СЬОГОДНІ Новини України

В поїзд – тільки вакцинованих. Скількох українців вже щепили на вокзалах?

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 листопада, 15:53
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Щеплення на залізничних вокзалах проводять вже понад три тижні у різних куточках України
На вокзалах в Україні вакцинували вже понад 50 тисяч людей.
На вокзалах в Україні вакцинували вже понад 50 тисяч людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

На вокзалах України вже вакцинували від коронавірусу понад 50 тисяч пасажирів. Щеплення можна отримали на 31 вокзалі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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Центри вакцинації на вокзалах працюють трохи більше, ніж три тижні – з 21 жовтня. Відтоді для поїздок між областями потрібні або сертифікат про COVID-вакцинацію, або негативний експрес-тест.

За останній тиждень статистика показала ріст охочих отримати щеплення в невеликих містах.

Де вакцинували найбільше

  • Маріуполь – 2047;
  • Київ – 1314;
  • Коростень – 1181;
  • Коломия – 1021;
  • Львів – 1000.

У яких містах можна отримати щеплення на вокзалі

  • Львів,
  • Рівне,
  • Ковель,
  • Івано-Франківськ,
  • Ужгород,
  • Чернівці,
  • Одеса,
  • Миколаїв,
  • Харків,
  • Дніпро,
  • Кривий Ріг,
  • Кам’янське,
  • Маріуполь,
  • Краматорськ,
  • Київ,
  • Ніжин,
  • Коростень,
  • Вінниця,
  • Хмельницький,
  • Тернопіль,
  • Сміла,
  • Куп'янськ,
  • Шепетівка,
  • Помічна,
  • Броди,
  • Черкаси,
  • Суми,
  • Коломия,
  • Запоріжжя,
  • Полтава,
  • Люботин.

Статистика вакцинації в Україні

За добу 13 листопада в Україні 145 241 людина вакцинована проти COVID-19. Одну дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовано – 79 484 особи.

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З початку вакцинальної кампанії вакцинувалися 12 187 561 людина, з них отримали одну дозу – 12 187 559 людей, повністю імунізовано та отримали дві дози – 8 665 945 людей. Загалом проведено 20 853 504 щеплення.

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