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Лякають пенсіонерів "чіпами". В Одесі антивакцинатори знову вийшли на мітинг (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 листопада, 13:43
В закладинки
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Противники вакцинації прийшли до будівлі міськради, щоб висловити своє невдоволення та протест
В Одесі антивакцинатори знову вийшли на мітинг.
В Одесі антивакцинатори знову вийшли на мітинг. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі 14 листопада противники вакцинації від коронавірусу знову вийшли на мітинг. Цього разу вони зібралися біля будівлі міськради.

Про це повідомляє Telegram-канал "7 канал Одеса".

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Вимоги та гасла в антивакцинаторів ті самі – вони виступають проти "досвідів над дітьми" та обов'язкової вакцинації. При цьому мітингувальники різко критикують вимоги карантину. Учасників цього разу менше, ніж попередніх.

"За організацією цього безвідповідального заходу стоїть "Пряма дія", речник від якого вже готується розповідати пенсіонеркам про чіпування, світову змову та інші конспірологічні теорії", – повідомляють місцеві журналісти.

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Мітинг антивакцинаторів в інших містах країни

У Чернівцях під будівлею обласної державної адміністрації. Понад 100 людина вийшли на протест проти вакцинації від коронавірусу.

Учасники пікету, що зібралися, висловили обурення у зв'язку із заявою Осачука, вигукуючи йому "Ганьба".

У своїх виступах протестувальники робили заяви про "літаки, які розпорошують COVID-19", "чіпування" та "наступ на християнство".

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Як "сімейний лікар" зривала маски на мітингу

У Миколаєві на станції переливання крові під час мітингу антивакцинаторів"сімейний лікар" зривала захисні маски з медперсоналу.

Через конфлікт на мітинг викликали поліцію. При цьому жінці не була медпрацівника, а швидше за все була відправлена на мітинг, щоби влаштувати конфлікт.

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