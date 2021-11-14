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Телевізори та іномарка за щеплення. Як мешканців Вінниці заохочують вакцинуватися

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 листопада, 18:26
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У місті проводять розіграш призів серед городян, які пройшли вакцинацію від коронавірусу
У Вінниці заохочують людей до вакцинації у розіграш призів.
У Вінниці заохочують людей до вакцинації у розіграш призів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Вінниці розігрують призи за вакцинацію від коронавірусу – таким чином заохочують робити щеплення. Завтра 15 листопада відбудеться другий розіграш, а у грудні можна буде виграти автомобіль.

Про це повідомляє вінницький сайт "20 хвилин".

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15 листопада серед учасників акції "Вакцинуйся. Збережи життя" розіграють 15 телевізорів та 15 велосипедів.

Подробиці акції

Вона стартувала 1 вересня. 19 жовтня розіграли перші призи. В акції можуть взяти люди, зареєстровані на території Вінницької міської громади та внутрішньо переміщені особи віком від 16 років, які пройшли повний курс вакцинації.

Наразі в акції вже зареєструвалися 16 355 вінничан. Переможців визначають за допомогою електронного сервісу L2.

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У третьому розіграші, який пройде 17 грудня, розіграють 20 телевізорів, 20 велосипедів та суперприз автомобіль Toyota Corolla.

Які ще були акції

Їх вигадали влітку, щоб заохотити людей робити щеплення. Спочатку за вакцинацію обіцяли квитки на футбол. Крім того, у Полтаві за щеплення можна було отримати квитки до театру.

Один із медіасервісів обіцяв 7 днів безкоштовної підписки за щеплення принаймні однією дозою антиковидної вакцини. А перед Днем Незалежності українці за вакцинацію отримували безкоштовні білети на святковий концерт на НСК "Олімпійському".

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МОЗ та Uklon продовжать заохочувати до вакцинації від COVID-19 промокодами на поїздки. Усі, хто вакцинується, принаймні, першою дозою, зможуть отримати -50% на одну поїздку.

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