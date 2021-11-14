Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Шевченко в Дженоа 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Телевизоры и иномарка за прививку. Как жителей Винницы поощряют вакцинироваться

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
14 ноября, 18:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В городе проводят розыгрыш призов среди тех горожан, которые прошли вакцинацию от коронавируса
В Виннице поощряют людей к вакцинации розыгрышами призов.
В Виннице поощряют людей к вакцинации розыгрышами призов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Виннице разыгрывают призы за вакцинацию от коронавируса – таким образом поощряют делать прививки. Завтра 15 ноября состоится второй розыгрыш, а в декабре можно будет выиграть автомобиль.

Об этом сообщает винницкий сайт "20 минут".

Реклама

15 ноября среди участников акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" разыграют 15 телевизоров и 15 велосипедов.

Подробности акции

Она стартовала 1 сентября. 19 октября разыграли первые призы. В акции могут взять люди, зарегистрированные на территории Винницкой городской общины и внутренне перемещенные лица, в возрасте от 16 лет, прошедшие полный курс вакцинации.

Сейчас в акции уже зарегистрировались 16 355 винничан. Победителей определяют с помощью электронного сервиса random.org.

Реклама

В третьем розыгрыше, который пройдет 17 декабря, разыграют 20 телевизоров, 20 велосипедов и суперприз автомобиль Toyota Corolla.

Какие еще были акции

Их придумали летом, чтобы поощрить людей делать прививки. В начале за вакцинацию обещали билеты на футбол. Кроме того, в Полтаве за прививку можно было получить билеты в театр.

Один из медиасервисов обещал 7 дней бесплатной подписки за прививку по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины. А перед Днем Независимости украинцы за вакцинацию получали бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском".

Реклама

Минздрав и Uklon продолжат поощрять к вакцинации от COVID-19 промокодами на поездки. Все, кто вакцинируется по крайней мере первой дозой, смогут получить -50% на одну поездку.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Жители Харькова встретили восхитительный закат

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦

14 ноября 1991. Президиум Верховной Рады Украины одобрил постановление о разъяснительной работе временной комиссии по вопросам Всеукраинского референдума.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

142 206

заболело за неделю в Украине

-7%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

29.91

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять