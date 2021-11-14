Телевизоры и иномарка за прививку. Как жителей Винницы поощряют вакцинироваться

В городе проводят розыгрыш призов среди тех горожан, которые прошли вакцинацию от коронавируса

В Виннице поощряют людей к вакцинации розыгрышами призов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Виннице разыгрывают призы за вакцинацию от коронавируса – таким образом поощряют делать прививки. Завтра 15 ноября состоится второй розыгрыш, а в декабре можно будет выиграть автомобиль.

Об этом сообщает винницкий сайт "20 минут".

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15 ноября среди участников акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" разыграют 15 телевизоров и 15 велосипедов.

Подробности акции

Она стартовала 1 сентября. 19 октября разыграли первые призы. В акции могут взять люди, зарегистрированные на территории Винницкой городской общины и внутренне перемещенные лица, в возрасте от 16 лет, прошедшие полный курс вакцинации.

Сейчас в акции уже зарегистрировались 16 355 винничан. Победителей определяют с помощью электронного сервиса random.org.

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В третьем розыгрыше, который пройдет 17 декабря, разыграют 20 телевизоров, 20 велосипедов и суперприз автомобиль Toyota Corolla.

Какие еще были акции

Их придумали летом, чтобы поощрить людей делать прививки. В начале за вакцинацию обещали билеты на футбол. Кроме того, в Полтаве за прививку можно было получить билеты в театр.

Один из медиасервисов обещал 7 дней бесплатной подписки за прививку по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины. А перед Днем Независимости украинцы за вакцинацию получали бесплатные билеты на праздничный концерт на НСК "Олимпийском".

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Минздрав и Uklon продолжат поощрять к вакцинации от COVID-19 промокодами на поездки. Все, кто вакцинируется по крайней мере первой дозой, смогут получить -50% на одну поездку.

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