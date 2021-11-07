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Украина получила около 3 млн доз COVID-вакцины

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
7 ноября, 12:09
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За сутки 6 ноября в Украине 131 406 человек были вакцинированы против COVID-19
Украина получила по COVAX почти 3 млн доз вакцины
Украина получила по COVAX почти 3 млн доз вакцины / Фото: Коллаж: Сегодня

Фонд ЮНИСЕФ доставил в Украину еще 2 930 300 доз вакцины от коронавируса производства компании Moderna.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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Украина получает вакцины бесплатно в рамках COVAX – инициативы солидарности международного сообщества, чтобы способствовать доступу к эффективным и безопасным вакцинам от COVID-19 для всех стран.

В рамках инициативы COVAX в Украину поступили 7 415 810 доз вакцин разных производителей, в частности Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac. Как отмечают в ЮНИСЕФ, поставки вакцин от COVAX продолжатся.

Хранение и логистику вакцины Moderna, полученной от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает американское агентство USAID.

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Кто может вакцинироваться

Вакцинироваться от COVID-19 могут все взрослые и дети старше 12 лет. Жизненно важно, чтобы прививки как можно скорее получили люди с хроническими заболеваниями (диабет, онкология, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек, пациенты на гемодиализе) и беременные женщины, которые могут серьезно пострадать в результате заболевания.

Единственное настоящее противопоказание к прививке от COVID-19 – анафилактический шок на первую дозу вакцины.

Инициатива COVAХ

Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), а ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19.

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COVAX работает с организациями гражданского общества, производителями вакцин, правительствами США, Великобритании, Европейского Союза, Всемирным банком и другими.

Инициатива направлена на обеспечение справедливого и равноправного доступа к вакцинам от COVID-19 для каждой страны мира.

Коронавирус в Украине

За сутки 6 ноября в Украине зафиксировано 17 419 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 1119, медработников – 195).

За прошлые сутки госпитализировали – 5652 человека, кроме этого, зафиксировали 449 летальных случаев. Выздоровели 8520 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 075 433 человека, а летальных исходов – 72 084.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1664), Днепропетровской (1527), Харьковской (1362), Хмельницкой (1114) и Львовской (1465) областях.

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