Україна отримала близько 3 млн доз COVID-вакцини

Фонд ЮНІСЕФ доставив в Україну ще 2 930 300 доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna.
Про це пише пресслужба МОЗ.
Україна отримує вакцини безкоштовно у рамках COVAX – ініціативи солідарності міжнародної спільноти, щоб сприяти доступу до ефективних та безпечних вакцин від COVID-19 для всіх країн.
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В рамках ініціативи COVAX в Україну надійшли 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Sinovac. Як зазначають у ЮНІСЕФ, постачання вакцин від COVAX триватиме.
Зберігання та логістику вакцини Moderna, отриманої від COVAX, з дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує американське агентство USAID.
Хто може вакцинуватися
Вакцинуватися від COVID-19 можуть усі дорослі та діти віком від 12 років. Життєво важливо, щоб щеплення якнайшвидше отримали люди з хронічними захворюваннями (діабет, онкологія, бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання нирок, пацієнти на гемодіалізі) та вагітні жінки, які можуть серйозно постраждати внаслідок захворювання.
Єдине справжнє протипоказання до щеплення COVID-19 – анафілактичний шок на першу дозу вакцини.
Ініціатива COVAХ
Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами із закупівель та логістики вакцин від COVID-19.
COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, Європейського Союзу, Світовим банком та іншими.
Ініціатива спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу.
Коронавірус в Україні
За добу 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1119, медпрацівників – 195).
Минулої доби госпіталізували – 5652 особи, крім цього, зафіксували 449 летальних випадків. Одужали 8520 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 075 433 особи, а летальних випадків – 72 084.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) та Львівській (1465) областях.
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