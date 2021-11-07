Україна отримала близько 3 млн доз COVID-вакцини

За добу 6 листопада в Україні 131 406 людей було вакциновано проти COVID-19

Україна отримала COVAX майже 3 млн доз вакцини / Фото: Колаж: Сьогодні

Фонд ЮНІСЕФ доставив в Україну ще 2 930 300 доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Україна отримує вакцини безкоштовно у рамках COVAX – ініціативи солідарності міжнародної спільноти, щоб сприяти доступу до ефективних та безпечних вакцин від COVID-19 для всіх країн.

В рамках ініціативи COVAX в Україну надійшли 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Sinovac. Як зазначають у ЮНІСЕФ, постачання вакцин від COVAX триватиме.

Зберігання та логістику вакцини Moderna, отриманої від COVAX, з дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує американське агентство USAID.

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Хто може вакцинуватися

Вакцинуватися від COVID-19 можуть усі дорослі та діти віком від 12 років. Життєво важливо, щоб щеплення якнайшвидше отримали люди з хронічними захворюваннями (діабет, онкологія, бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання нирок, пацієнти на гемодіалізі) та вагітні жінки, які можуть серйозно постраждати внаслідок захворювання.

Єдине справжнє протипоказання до щеплення COVID-19 – анафілактичний шок на першу дозу вакцини.

Ініціатива COVAХ

Роботу COVAX координують Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІСЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами із закупівель та логістики вакцин від COVID-19.

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COVAX працює з організаціями громадянського суспільства, виробниками вакцин, урядами США, Великобританії, Європейського Союзу, Світовим банком та іншими.

Ініціатива спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу.

Коронавірус в Україні

За добу 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1119, медпрацівників – 195).

Минулої доби госпіталізували – 5652 особи, крім цього, зафіксували 449 летальних випадків. Одужали 8520 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 075 433 особи, а летальних випадків – 72 084.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) та Львівській (1465) областях.

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