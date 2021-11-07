Продовжать заохочувати: за COVID-вакцинацію знову можна буде отримати знижки в таксі

Мотивацію для щеплення пропонує служба таксі, вона дарує 50% знижки на наступну поїздку

За вакцинацію можна буде отримати знижку на таксі. / Фото: Колаж: Сьогодні

МОЗ та Uklon продовжать заохочувати до вакцинації від COVID-19 промокодами на поїздки. Усі, хто зробить щеплення принаймні першою дозою, зможуть отримати -50% на одну поїздку.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

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Деталі акції

Вона триватиме до 31 грудня 2021 року. Пропозиція доступна у всіх 27 містах, де присутній сервіс. Для того, щоб отримати знижку на поїздки, необхідно:

завантажити додаток Uklon і зареєструватися в ньому;

зісканувати з плаката в центрах і пунктах вакцинації QR-код;

авторизуватися в чат-боті через месенджер Telegram.

Після цього знижка автоматично нараховується у мобільному додатку, вводити вручну промокод не потрібно.

Чергове заохочення

У вересні Uklon та МОЗ запустили спільну ініціативу, щоб спонукати українців пройти вакцинацію від COVID-19. Під час кампанії, яка тривала до кінця жовтня, тисячі українців отримали знижки на поїздки.

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Через погіршення епідемічної ситуації та постійне збільшення кількості нових випадків захворювання МОЗ та Uklon вирішили продовжити акцію.

Які ще були акції

Їх вигадали влітку, щоб заохотити людей робити щеплення. На початку за вакцинацію обіцяли квитки на футбол. Крім того, в Полтаві за щеплення можна було отримати квитки в театр.

Один з медіасервісів обіцяв 7 днів безкоштовної передплати за щеплення принаймні однією дозою антиковідної вакцини. А перед Днем Незалежності українці за вакцинацію отримували безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК "Олімпійському".

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